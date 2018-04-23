Сирия, 23 апреля. «Тахрир Сурия» отбила у «Нусры»*** деревню Блинта на западе провинции Алеппо. ВКС РФ и ВВС Сирии провели боевые вылеты на севере Хомса. САА обстреляла укрытия ИГИЛовцев в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии нанесли авиаудары по «Ан-Нусре»*** на севере провинции Хомс.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали ИГ1 в районе Хаджар Аль-Асвад южнее Дамаска; ударили по позициям боевиков на западе Идлиба; обстреляли укрепрайоны исламистов к северу и к югу от Хамы.

«Исламское государство»1: подверглось обстрелам САА недалеко от населенного пункта Аш-Шафаа на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Джейш Аль-Ислам»*****: продолжает эвакуироваться из провинции Дамаск в Алеппо.

«Джебхат Тахрир Сурия»: отбила у «Нусры» деревню Блинта к западу от Алеппо; противостоит «Тахрир Аш-Шам» в районе шоссе Маарет Ан-Нуман — Саракиб в Идлибе.

«Тахрир Аш-Шам»: выступает против САА к югу от Дамаска; ударила по электростанции «Аз-Зара» у границы между Хамой и Хомсом.

Международная коалиция: уничтожила военный пикап ИГ к северу от Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) совместно с проасадовскими военизированными формированиями провела мощную атаку в районе Хаджар Аль-Асвад на юге от Дамаска. Во главе со 105-й бригадой САА правительственные подразделения ударили по опорным пунктам боевиков «Исламского государства». Кроме того, силы САР направили дополнительные части к окраинам квартала, чтобы укрепить свои позиции. Как передает военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq), подконтрольный вооруженной оппозиции, террористическая коалиция «Тахрир Аш-Шам», возглавляемая «Джебхат Ан-Нусрой»1, также выступает против САА в данном районе. Напомним, ИГИЛовцам удалось захватить часть территорий к югу от Дамаска в 2012 году.

Провинция Алеппо

К западу от административного центра региона возобновились междоусобные стычки в рядах вооруженной оппозиции. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (markito0171), исламисты антиправительственного формирования «Джебхат Тахрир Сурия» отбили у радикалов «Джебхат Ан-Нусры» деревню Блинта. Информации о потерях сторон в живой силе и военной технике пока не поступало. Напомним, накануне исламисты «Тахрир Сурии» потеряли контроль над населенными пунктами Беланата и Такад.

Провинция Хомс

Российские и сирийские военные самолеты возобновили боевые вылеты на севере провинции Хомс, передает информационный портал Al Masdar News. Авиаудары союзников пришлись по оборонительным сооружениям антиправительственной группировки «Джебхат Ан-Нусра» в Растанском котле. Как передают военные источники AMN, под огнем оказались укрепления «Тахрир Аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Дейр-Дурак, Аль-Зафрана, Аль-Кунтара, Аль-Америя и Айн Хусейн. Напомним, ранее боевики отказались принять условия мирного соглашения с сирийскими властями, после чего боестолкновения вспыхнули с новой силой. Тем временем отряды вооруженной оппозиции ведут огонь по электростанции «Аз-Зара» в районе границы с Хамой, передает Twitter-канал (emaannewscenter1).

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор не утихают вооруженные столкновения между террористами «Исламского государства» и Сирийской арабской армией (САА). Местное агентство новостей DeirEzzor 24 сообщает о том, что артиллерия правительственных сил открыла огонь по укрытиям подпольно действующих групп ИГИЛ1 в районе населенного пункта Аш-Шафаа.

Между тем военный источник в социальной сети Twitter (soundandpic) передает, что боевой беспилотник международной коалиции во главе с Соединенными Штатами уничтожил военный пикап террористов ИГ недалеко от деревни Абу Хасан к северу от города Абу Кемаль. Согласно данным новостного портала Euphrates Post, ИГИЛовцы, скрывающиеся в данном районе, активизировали нападения на местных жителей.

Провинция Даръа

В провинции Даръа возобновились вооруженные стычки между правительственной армией и радикалами незаконных вооруженных формирований. Оппозиционный интернет-портал Emaan News Center сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) обстреляла огневые позиции исламистов на окраинах столицы региона. Кроме того, под ударом оказались укрепрайоны боевиков на окраинах населенных пунктов Аль-Хара, Ядуда и Ан-Наима. На данный момент никаких сведений о нанесенном антиправительственным группировкам уроне не поступало.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб вновь разворачиваются бои между двумя группировками вооруженной оппозиции — «Джебхат Тахрир Сурия» и «Хайят Тахрир Аш-Шам». По информации военного источника в Twitter (markito0171), противники ведут бои в районе магистрали Маарет Ан-Нуман — Саракиб, в результате чего обе стороны несут потери в живой силе.

В то же время отмечается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами «Тахрир Аш-Шам» недалеко от города Джиср Аш-Шугур на западе региона. Как передает и информагентство Emaan News Center, воздушную атаку в данном районе провели сирийские ВВС. Напомним, боевики, дислоцирующиеся на данных территориях, нередко обстреливают позиции сил САР в северной части соседней Латакии.

Провинция Хама

На севере Хамы не прекращаются интенсивные перестрелки между правительственными подразделениями и силами вооруженной оппозиции. Части САА провели артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков вблизи городов Аль-Латамина и Кафр Зета. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). В то же время отмечаются вооруженные стычки у населенного пункта Харб Нафса южнее столицы провинции.

Тем временем 31 автобус с боевиками «Джейш Аль-Ислам» и членами их семей, эвакуированными из района населенного пункта Ар-Рухайба, достигли города Калаат Аль-Мадик, передает Twitter-канал (emaannewscenter1). Далее исламисты направятся на север провинции Алеппо в районы, находящиеся под контролем Сирийской свободной армии** (ССА).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)