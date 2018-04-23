Меню
Общество
В ПАСЕ пожаловались на дефицит бюджета после отказа РФ выплачивать взносы
Общество
Губернатор Петербурга отчитается перед депутатами ЗакСа 25 апреля
Следующая новость
Загрузка...

    В ПАСЕ пожаловались на дефицит бюджета после отказа РФ выплачивать взносы

    53

    В ПАСЕ пожаловались на дефицит бюджета после отказа РФ выплачивать взносы

    Страсбург, 23 апреля. Финансовая ситуация в Совете Европы является «не самой радужной», дефицит бюджета организации составляет 18 млн евро, пожаловалась докладчица по деятельности Бюро ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Причиной такой ситуации стали отказы РФ и Турции выплачивать членские взносы.

    «Видим, что Турция отказалась от статуса в конце 2017 года основного плательщика. Была приостановлена выплата членских взносов России», — заявила Паскье.

    В связи с текущим положением Бюро Ассамблеи вынуждено пересмотреть приоритеты организации и методы ее работы, отметила докладчица. Она также призвала все члены ПАСЕ к совместной ответственности и выполнению своих обязательств.

    Паскье напомнила, что участие в Совете Европы означает и значительную финансовую поддержку, и активное участие в работе организации.

    Напомним, что Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    «Я ошибся»: премьер Армении Саргсян подал в отставку

    15:25   23 Апреля 2018
    32
    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

    14:03   23 Апреля 2018
    2623
    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    13:20   23 Апреля 2018
    5546
    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    12:00   23 Апреля 2018
    692