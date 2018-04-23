В ПАСЕ пожаловались на дефицит бюджета после отказа РФ выплачивать взносы
Страсбург, 23 апреля. Финансовая ситуация в Совете Европы является «не самой радужной», дефицит бюджета организации составляет 18 млн евро, пожаловалась докладчица по деятельности Бюро ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Причиной такой ситуации стали отказы РФ и Турции выплачивать членские взносы.
«Видим, что Турция отказалась от статуса в конце 2017 года основного плательщика. Была приостановлена выплата членских взносов России», — заявила Паскье.
В связи с текущим положением Бюро Ассамблеи вынуждено пересмотреть приоритеты организации и методы ее работы, отметила докладчица. Она также призвала все члены ПАСЕ к совместной ответственности и выполнению своих обязательств.
Паскье напомнила, что участие в Совете Европы означает и значительную финансовую поддержку, и активное участие в работе организации.
Напомним, что Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены.