В ПАСЕ пожаловались на дефицит бюджета после отказа РФ выплачивать взносы

Страсбург, 23 апреля. Финансовая ситуация в Совете Европы является «не самой радужной», дефицит бюджета организации составляет 18 млн евро, пожаловалась докладчица по деятельности Бюро ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Причиной такой ситуации стали отказы РФ и Турции выплачивать членские взносы.

«Видим, что Турция отказалась от статуса в конце 2017 года основного плательщика. Была приостановлена выплата членских взносов России», — заявила Паскье.

В связи с текущим положением Бюро Ассамблеи вынуждено пересмотреть приоритеты организации и методы ее работы, отметила докладчица. Она также призвала все члены ПАСЕ к совместной ответственности и выполнению своих обязательств.

Паскье напомнила, что участие в Совете Европы означает и значительную финансовую поддержку, и активное участие в работе организации.

Напомним, что Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены.