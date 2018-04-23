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Сервис авторизации от Google перестал работать из-за блокировки Роскомнадзора
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    Сервис авторизации от Google перестал работать из-за блокировки Роскомнадзора

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    Сервис авторизации от Google перестал работать из-за блокировки Роскомнадзора

    Москва, 23 апреля. Массовые блокировки Роскомнадзором IP-адресов, через которые шел трафик запрещенного в России интернет-мессенджера Telegram привели к отказу одного из наиболее востребованных интернет-сервисов Google re:Capture, который используется для авторизации в Интернете.

    Сегодня утром стало известно, что некоторые пользователи столкнулись с проблемами при авторизации на сайтах, использующих re:Capture — стандартный инструмент, позволяющий отличить ботов от живых людей с помощью картинки с цифрами и буквами. 

    Как отмечает Infox.ru, доступ к сервису был затруднен или вовсе прекращен из-за борьбы с IP-адресами, используемыми Telegram — ранее в российском надзорном ведомстве заявили, что Google в нарушение постановления Таганского суда Москвы предоставляет свои узловые точки для обмена информационными потоками Telegram. Между тем, решение суда предполагает, что все узлы, которые не откажутся от взаимодействия с мессенджером в добровольном порядке, также будут заблокированы.

    Сервис авторизации от Google перестал работать из-за блокировки Роскомнадзора

    Автор: Валентин Меликов
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