Сервис авторизации от Google перестал работать из-за блокировки Роскомнадзора

Москва, 23 апреля. Массовые блокировки Роскомнадзором IP-адресов, через которые шел трафик запрещенного в России интернет-мессенджера Telegram привели к отказу одного из наиболее востребованных интернет-сервисов Google re:Capture, который используется для авторизации в Интернете.

Сегодня утром стало известно, что некоторые пользователи столкнулись с проблемами при авторизации на сайтах, использующих re:Capture — стандартный инструмент, позволяющий отличить ботов от живых людей с помощью картинки с цифрами и буквами.

Как отмечает Infox.ru, доступ к сервису был затруднен или вовсе прекращен из-за борьбы с IP-адресами, используемыми Telegram — ранее в российском надзорном ведомстве заявили, что Google в нарушение постановления Таганского суда Москвы предоставляет свои узловые точки для обмена информационными потоками Telegram. Между тем, решение суда предполагает, что все узлы, которые не откажутся от взаимодействия с мессенджером в добровольном порядке, также будут заблокированы.