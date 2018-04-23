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Общество
Организатор терактов в Париже получил 20 лет тюрьмы
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    Организатор терактов в Париже получил 20 лет тюрьмы

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    Организатор терактов в Париже получил 20 лет тюрьмы

    Брюссель, 23 апреля. Бельгийский суд вынес приговор организаторы крупнейшего теракта в истории Франции. Салаха Абдесалама приговорили к 20 годам тюремного заключения за вооруженное сопротивление сотрудникам полиции в марте 2016 года.

    Как отмечает «Комсомольская правда», Абдесалам считается одним из организаторов терактов, произошедших в 2015 году в Париже. Напомним, что в результате погибли 130 человек, еще сотни пострадали.

    Боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах Парижа, один из смертников подорвал себя на бульваре Вольтер. Еще три взрыва прозвучали у стадиона «Стад де Франс», где проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии.

    Также произошло нападение в концертном зале «Батаклан», где выступала рок-группа.

    Ответственность за серию терактов взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»1, деятельность которой запрещена в России, отмечает «Вечерняя Москва».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дима Оленин
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