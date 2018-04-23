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Поезд «Московская весна a cappella» запустили по кольцевой линии столичного метро
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    Поезд «Московская весна a cappella» запустили по кольцевой линии столичного метро

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    Поезд «Московская весна a cappella» запустили по кольцевой линии столичного метро

    Москва, 23 апреля. Новый тематический поезд «Московская весна a cappella» начал курсировать по столичному метро в понедельник, 23 апреля.

    Запуск нового тематического поезда посвящен одноименному международному конкурсу, который начнется в Москве 27 апреля.  Поезд «Московская весна a cappella» можно увидеть по Кольцевой линии метро.

    «Это четвертый поезд, украшенный в тематике фестивалей «Московские сезоны», которые проходят в Москве в течении всего года. В 2018 их будет девять», — цитирует «Вечерняя Москва» руководителя московского департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

    Дизайн поезда выполнен в стиле весеннего московского фестиваля и знакомит пассажиров с историей и особенностями пения без аккомпанемента. Также можно узнать о том, как проходил фестиваль «Московская весна a cappella» в прошлом году.

    Поезд «Московская весна a cappella» запустили по кольцевой линии столичного метро

    Автор: Дарья Смолина
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