Поезд «Московская весна a cappella» запустили по кольцевой линии столичного метро

Москва, 23 апреля. Новый тематический поезд «Московская весна a cappella» начал курсировать по столичному метро в понедельник, 23 апреля.

Запуск нового тематического поезда посвящен одноименному международному конкурсу, который начнется в Москве 27 апреля. Поезд «Московская весна a cappella» можно увидеть по Кольцевой линии метро.

«Это четвертый поезд, украшенный в тематике фестивалей «Московские сезоны», которые проходят в Москве в течении всего года. В 2018 их будет девять», — цитирует «Вечерняя Москва» руководителя московского департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Дизайн поезда выполнен в стиле весеннего московского фестиваля и знакомит пассажиров с историей и особенностями пения без аккомпанемента. Также можно узнать о том, как проходил фестиваль «Московская весна a cappella» в прошлом году.