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Украина
Производство автомобилей на Украине за 10 лет упало до минимума
Общество
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    Производство автомобилей на Украине за 10 лет упало до минимума

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    Производство автомобилей на Украине за 10 лет упало до минимума

    Киев, 23 апреля. За последние десять лет на Украине производство автомобилей упало до минимума — в 52 раза. В марте 2018 года в стране были собраны всего 773 машины, о чем свидетельствуют данные Ассоциации автопроизводителей Украины («Укравтопром»).

    Как отмечается в сообщении «Укравтопрома», в настоящее время производственные мощности национального автопрома продолжают функционировать лишь на 2% от своих возможностей. 

    На Украине в минувшем месяце производство коммерческих автомобилей составило 28 единиц, что по сравнению с аналогичным показателем 2017 года ниже  на 36%. Производство автобусов составило 62 единицы, что на 24% меньше показателя годичной давности.

    В марте число собранных легковушек в стране составляло 683 единицы. Все они были произведены на площадке распложенного в Закарпатской области завода «Еврокар».

    Напомним, ранее сообщалось, что на Украине за год производство стали уменьшилось на 12%.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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