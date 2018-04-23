Производство автомобилей на Украине за 10 лет упало до минимума

Киев, 23 апреля. За последние десять лет на Украине производство автомобилей упало до минимума — в 52 раза. В марте 2018 года в стране были собраны всего 773 машины, о чем свидетельствуют данные Ассоциации автопроизводителей Украины («Укравтопром»).

Как отмечается в сообщении «Укравтопрома», в настоящее время производственные мощности национального автопрома продолжают функционировать лишь на 2% от своих возможностей.

На Украине в минувшем месяце производство коммерческих автомобилей составило 28 единиц, что по сравнению с аналогичным показателем 2017 года ниже на 36%. Производство автобусов составило 62 единицы, что на 24% меньше показателя годичной давности.

В марте число собранных легковушек в стране составляло 683 единицы. Все они были произведены на площадке распложенного в Закарпатской области завода «Еврокар».

Напомним, ранее сообщалось, что на Украине за год производство стали уменьшилось на 12%.



