Россия не будет делать секрета из поставок С-300 в Сирию — Лавров

Пекин, 23 апреля. Вопрос о поставках зенитных ракетных систем С-300 в Сирию пока что не решен. Об этом в понедельник заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своей поездки в Пекин.

«Не могу сказать, что вопрос решен. Какие конкретно решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии, еще предстоит дождаться, наверное, здесь никакого секрета не предполагается, все это может быть сообщено», — отметил он.

Лавров добавил, что президент РФ Владимир Путин обсудил с министерством иностранных дел вопрос о недопущении повторения подобных атак иностранных государств на Сирию, вроде той, что произошла 14 апреля.

Напомним, что ранее США, Франция и Великобритания совершили несанкционированный СБ ООН массированный ракетный удар по территории Сирии. Россия осудила данные действия западной тройки, назвав их актом агрессии против суверенного государства. Позицию России поддержал Китай, который согласен с безальтернативностью политического урегулирования вооруженного конфликта в Сирии.



Как сообщает издание «Утро.ру», армия Сирии в скором времени может получить ЗРК С-300 «Фаворит». При этом вооружение может достаться арабской республике бесплатно.