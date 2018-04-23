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Россия не будет делать секрета из поставок С-300 в Сирию — Лавров
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    Россия не будет делать секрета из поставок С-300 в Сирию — Лавров

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    Россия не будет делать секрета из поставок С-300 в Сирию — Лавров

    Пекин, 23 апреля. Вопрос о поставках зенитных ракетных систем С-300 в Сирию пока что не решен. Об этом в понедельник заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своей поездки в Пекин.

    «Не могу сказать, что вопрос решен. Какие конкретно решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии, еще предстоит дождаться, наверное, здесь никакого секрета не предполагается, все это может быть сообщено», — отметил он.

    Лавров добавил, что президент РФ Владимир Путин обсудил с министерством иностранных дел вопрос о недопущении повторения подобных атак иностранных государств на Сирию, вроде той, что произошла 14 апреля.

    Напомним, что ранее США, Франция и Великобритания совершили несанкционированный СБ ООН массированный ракетный удар по территории Сирии. Россия осудила данные действия западной тройки, назвав их актом агрессии против суверенного государства. Позицию России поддержал Китай, который согласен с безальтернативностью политического урегулирования вооруженного конфликта в Сирии.  

    Как сообщает издание «Утро.ру», армия Сирии в скором времени может получить ЗРК С-300 «Фаворит». При этом вооружение может достаться арабской республике бесплатно.

    Автор: Антон Соколов
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