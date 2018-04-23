Ярославская полиция прервала концерт группы «Волков Бэнд» из-за звонка о шуме
Ярославль, 23 апреля. Сотрудники правоохранительных органов Ярославля в минувшее воскресенье прервали концерт группы «Волков Бэнд», выступление которой по традиции закрывает фестиваль «Будущее театральной России». Об этом в понедельник рассказал пресс-секретарь театра имени Федора Волкова Юрий Соболев.
Выступление коллектива должно было начаться в 21.30 на улице возле Волковского театра.
«Артисты успели исполнить лишь одно произведение группы Nirvana. После этого полицейские прервали концерт. Таким образом, выступление «Волков Бэнд» было сорвано», — сообщил пресс-секретарь.
Соболев добавил, что фронтмен коллектива Руслан Халюзов был доставлен в районный отдел полиции, сообщает «Интерфакс».
По данным пресс-службы регионального УМВД, примерно в 21.00 в полицию стали поступать жалобы жителей близлежащих к месту проведения концерта домов.
Граждане жаловались на слишком громкую музыку, дребезжание окон в квартирах.
«В соответствии с областным законом нарушение тишины и покоя граждан с 22.00 до 06.00 на территории региона запрещено… Материалы направлены в районную администрацию для составления протокола», — подчеркнули в региональном ведомстве.