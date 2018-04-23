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Ярославская полиция прервала концерт группы «Волков Бэнд» из-за звонка о шуме
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    Ярославская полиция прервала концерт группы «Волков Бэнд» из-за звонка о шуме

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    Ярославская полиция прервала концерт группы «Волков Бэнд» из-за звонка о шуме

    Ярославль, 23 апреля. Сотрудники правоохранительных органов Ярославля в минувшее воскресенье прервали концерт группы «Волков Бэнд», выступление которой по традиции закрывает фестиваль «Будущее театральной России». Об этом в понедельник рассказал пресс-секретарь театра имени Федора Волкова Юрий Соболев.

    Выступление коллектива должно было начаться в 21.30 на улице возле Волковского театра.

    «Артисты успели исполнить лишь одно произведение группы Nirvana. После этого полицейские прервали концерт. Таким образом, выступление «Волков Бэнд» было сорвано», — сообщил пресс-секретарь.

    Соболев добавил, что фронтмен коллектива Руслан Халюзов был доставлен в районный отдел полиции, сообщает «Интерфакс».

    По данным пресс-службы регионального УМВД, примерно в 21.00 в полицию стали поступать жалобы жителей близлежащих к месту проведения концерта домов.

    Граждане жаловались на слишком громкую музыку, дребезжание окон в квартирах.

    «В соответствии с областным законом нарушение тишины и покоя граждан с 22.00 до 06.00 на территории региона запрещено… Материалы направлены в районную администрацию для составления протокола», — подчеркнули в региональном ведомстве.

    Автор: Дана Балан
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