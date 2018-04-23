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Власти Китая придумали необычный способ бороться с пешеходами-нарушителями
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    Власти Китая придумали необычный способ бороться с пешеходами-нарушителями

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    Власти Китая придумали необычный способ бороться с пешеходами-нарушителями

    Пекин, 23 апреля. В Китае придумали необычный способ, как заставить пешеходов не переходить дорогу на красный свет.

    Любопытная идея пришла в голову жителям города Дайе в китайской провинции Хубэй. Власти придумали оригинальный способ бороться с пешеходами-нарушителями. 

    На одном из пешеходных переходов теперь установлены специальные столбы, которые опрыскивают людей водой при попытке пересечь дорогу на запрещающий сигнал. Нарушающего правила обливают дважды: по одному разу на каждой стороне дороги, пишет «Газета Кемерова».

    Кроме того, устройство способно фиксировать лицо пешехода-нарушителя и передавать это изображение в полицию. Фотографии нарушителей с именами вывешивают на экран рядом с перекрестком. Стоимость такого оборудования составила 200 тысяч долларов

    Власти Китая придумали необычный способ бороться с пешеходами-нарушителями

    Автор: Катерина Тимошенская
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