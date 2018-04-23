«Мы и сами справимся»: эксперт рассказал, как Россия ответит на требования NASA по лунной станции

Соединенные Штаты Америки и их партнеры по созданию лунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform — Gateway пытаются вынудить Российскую Федерацию строить шлюзовой модуль по стандартам США.

«Это значит, что системы электропитания, обеспечения терморегуляции модуля, обеспечения жизнедеятельности внутри него, все интерфейсы должны быть американскими. В ходе переговоров всякий раз подчеркивалось, что NASA — лидеры проекта, поэтому они задают правила игры», — рассказал агентству РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Так, требования к техническим стандартам неоднократно обсуждались на встречах всех партнеров, задействованных в разработке проекта лунной станции (помимо России и США, это Европа, Канада и Япония — прим. ред.). При этом Оттава и Токио в большинстве случаев ориентировались на выдвигаемые требования Вашингтона, так как их космическая промышленность использует именно американские стандарты.

«Но нашим западным партнерам необходимо помнить, что первый модуль МКС, который был выведен и вывешен на околоземной орбите, — российский. У России есть отработанные технологии, есть производство и задел, необходимые для создания настолько сложных проектов. Пусть они (США и их союзники — прим. ред.) вспомнят, что без нас им придется сложно, пусть вспомнят, что в проекте по созданию окололунной станции мы все участвуем на равных правах», — заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей российский астроном Николай Лагин.

Эксперт также сообщил, что российская сторона может отказаться от совместного с NASA и ЕКА (Европейское космическое агентство — прим. ред.) проекта и построить орбитальную станцию самостоятельно или же в кооперации с другими странами.

«Примером может быть Китай, который частично использует советские космические технологии, ранее полученные, в том числе с использованием шпионажа. Соответственно у нас Пекином вряд ли возникнут подобные разногласия, и проект может реализовываться быстрее и, как говорится, более гладко. Но если что, мы и сами справимся. Другое дело, что для реализации подобного проекта потребуется большое количество финансовых вложений, с чем у нас есть проблемы», — сказал Лагин.

В настоящее время в составе американского сегмента МКС находятся европейские и японские модули, а также канадский манипулятор Canadarm. Именно по этой причине указанные страны поддерживают Вашингтон и требуют именно американских стандартов.

«Если честно, я не могу сказать, что будет лучше — наши или американские технологии. Объективно — у нас есть технологии отличные, мы их демонстрировали во время строительства МКС, и эти системы работают до сих пор. Сейчас американцы просто тянут одеяло на себя и пытаются вынудить Россию делать все по стандартам NASA. Так что тут в дело вступает уже политика, что не очень хорошо, так как космос всегда был вне политики. Нам необходимо отстаивать свои интересы, свои технологии», — заявил в свою очередь научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

Отметим, в настоящее время в российских модулях Международной космической станции применяется система электропитания, рассчитанная на 28 вольт (американская система рассчитана на 120). Кроме того, различия есть и в химических компонентах, на которых основаны внутренние и наружные системы терморегулирования станций. Применяются разные интерфейсы электрических кабелей, информационных систем.