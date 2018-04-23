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Лавров: Надо быть готовыми к провокациям Запада в Сирии
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    Лавров: Надо быть готовыми к провокациям Запада в Сирии

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    Лавров: Надо быть готовыми к провокациям Запада в Сирии

    Пекин, 23 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что провокации США и их союзников в Сирии могут повториться. Об этом глава МИД РФ сообщил журналистам в Пекине.

    По его словам, провокации стран Запада в Сирии могут повториться, поэтому Москва должна быть готова к подобному развитию событий.

    «Безусловно, надо готовиться к тому, что провокации повторятся, хотя мы самым жестким образом предостерегли наших американских и европейских коллег, участвовавших в этой авантюре», — Сказал Лавров.

    Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии. США и их союзники выпустили по территории арабской республики более 100 ракет, большая часть которых была уничтожена сирийской ПВО.

    Автор: Алексей Громов
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