Лавров: Надо быть готовыми к провокациям Запада в Сирии

Пекин, 23 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что провокации США и их союзников в Сирии могут повториться. Об этом глава МИД РФ сообщил журналистам в Пекине.

По его словам, провокации стран Запада в Сирии могут повториться, поэтому Москва должна быть готова к подобному развитию событий.

«Безусловно, надо готовиться к тому, что провокации повторятся, хотя мы самым жестким образом предостерегли наших американских и европейских коллег, участвовавших в этой авантюре», — Сказал Лавров.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии. США и их союзники выпустили по территории арабской республики более 100 ракет, большая часть которых была уничтожена сирийской ПВО.