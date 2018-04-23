Колониальная позиция: Лавров отреагировал на призыв Макрона не выводить войска из Сирии

Москва, 23 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал призыв французского президента Эммануэля Макрона не выводить войска из Сирийской республики даже после полной победы над терроризмом. Слова главы российского дипломатического ведомства приводятся на сайте МИД РФ.

Лавров напомнил, что ранее Макрон призывал Соединенные Штаты не выводить войска из Сирии, даже после победы над террористами. Президент Франции также отметил, что следует оставаться в Арабской республике чуть ли не на постоянной основе, чтобы «строить новую Сирию».

«Это уже какая-то колониальная позиция», — констатировал глава МИД РФ.

По его словам, российская сторона будет прояснять у французских партнеров, что конкретно имелось в виду.

Напомним, ранее Макрон заявил, что США играют важную роль для достижения мира в различных регионах, в том числе на Ближнем Востоке.