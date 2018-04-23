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Тело сотрудника изолятора временного содержания нашли у подъезда в Подмосковье
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    Тело сотрудника изолятора временного содержания нашли у подъезда в Подмосковье

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    Тело сотрудника изолятора временного содержания нашли у подъезда в Подмосковье

    Москва, 23 апреля. Тело 46-летнего мужчины было обнаружено у подъезда дома в Химках в ночь на 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

    Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, который был сотрудником изолятора временного содержания УМВД России по Химкам. На теле 46-летнего мужчины были обнаружены ссадины на лбу, подбородке, а также кровоподтеки на шее. Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    На место происшествия выехали сотрудники следственного отдела по городу Химки. По версии следствия, смерть мужчины могла наступить от удушения, либо от удара об асфальт в результате падения. Специалисты назначили экспертизу, по результатам которой будет установлена точная причина смерти.

    На причастность к совершенному преступлению проверяется муж женщины, с которой жил погибший. По итогам допросов и результатам экспертизы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает РИАМО.

    Автор: Дарья Смолина
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