Макрон — не Де Голль: в Госдуме осудили заявление президента Франции об «очень важной роли США»

США играют «очень важную роль» для достижения мира в различных точках земного шара, особенно на Ближнем Востоке, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я думаю, что это один из последних игроков, вселяющих надежду на мир и многосторонность», — отметил политик.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей осудил высказывание президента Франции и сравнил действующего главу европейского государства с известным французским политическим деятелем Шарлем Де Голлем.

«Макрон не является Де Голлем, поэтому прислушиваться к словам лидера страны, которая не является самостоятельной, я бы не стал. Если бы Франция занимала в мире самостоятельную позицию, то его слова можно было бы как-то прокомментировать. В данном случае и президент Франции, и канцлер Германии [Ангела Меркель] будут говорить ровно то, что им будут заказывать из Белого дома», — резюмировал парламентарий.

Реплику Макрона парламентарий назвал попыткой продемонстрировать Соединенным Штатам Америки свою лояльность.

Напомним, Франция присоединилась к атаке на дружественную РФ Сирию 14 апреля. По данным СМИ, именно французский Генеральный штаб руководил операцией. Париж командовал не только своей военной техникой, но также и силами ВВС США и Великобритании. Отметим, большинство ракет, выпущенных по территории Сирийской Арабской Республики, были сбиты средствами ПВО.

Также Макрон заявлял, что коллективный Запад после окончательной победы над ИГ1 (запрещено в РФ) останется на территории ближневосточного государства для того, чтобы «построить новую Сирию». По словам французского политика, США и их союзники будут играть «очень важную роль» в восстановлении Сирии после окончательного разгрома террористов.

«В день, когда мы закончим войну с ИГ, если мы однозначно и полностью уйдем [из Сирии] даже в политическом смысле, мы отдадим все иранскому режиму, Башару Асаду и этим ребятам, и они подготовят новую войну, они будут подпитывать новых террористов», — говорил Макрон.

Президент России Владимир Путин в свою очередь резко осудил агрессивные действия Запада. Лидер РФ заявил, что ракетные удары США и их союзников в Сирии спровоцируют новую волну беженцев и усугубят гуманитарную катастрофу в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.