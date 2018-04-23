Плати или умри: после нового этапа украинской медреформы ситуация «доходит до маразма»

В ходе отчета о проделанной местным кабинетом министров работе, украинский премьер Владимир Гройсман дал высокую оценку стартовавшему в начале апреля очередному раунду реформирования системы здравоохранения. По словам главы правительства, Киев «вышел на принципиально новый — европейский уровень медицинского обслуживания». Дескать, теперь каждый больной сможет самостоятельно выбирать себе доктора, а медперсонал будет получать едва ли не «президентскую зарплату». Упомянутый отчет вызвал открытое негодование как оппозиционных политиков в Верховной раде, так и рядовых украинцев. В отдельных регионах и врачи, и пациенты выступили с требованием немедленно отправить в отставку и.о. главы Минздрава Ульяну Супрун. Если ультиматум исполнен не будет, люди пообещали начать на майдане Независимости в Киеве «новую революцию». Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

В целом широко разрекламированная украинским кабмином медреформа предусматривает введение электронной системы регистрации и учета пациентов, ремонт медучреждений и постепенный переход структуры на платную или страховую систему обслуживания. Государство обязалось выделить около миллиарда гривен (30 миллионов долларов) на закупку медицинского транспорта, оснащение врачебных кабинетов современным оборудованием и прокладку дорог до отдаленных сельских амбулаторий. На деле же этот процесс сопровождался «оптимизацией» или полным закрытием фельдшерских пунктов, окончательным разрушением структуры скорой помощи и массовым увольнением медиков.

Новый этап подобного «реформирования» обязывает каждого пациента подписать с лечащим врачом этакое подобие контракта, гарантирующее предварительный осмотр и — в случае необходимости — направление в соответствующую клинику. Врач автоматически обретает статус «семейного доктора» и получает от официального Киева «гонорар» в размере 370 гривен в год на каждого «контрактника».

«Это будут огромные суммы — от 10 тысяч до 100 тысяч гривен в месяц», — заявила журналистам исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун. И попутно отчиталась перед премьером о том, что договоры с «семейными докторами» уже подписали не менее 100 тысяч человек по всей Украине.

Как показала практика минувшего месяца, «европейский уровень медицинского обслуживания» оказался для территории от Ужгорода до Мариуполя не совсем приемлемым.

«От новой системы совершенно нет никакого толку, — отметил корреспонденту Федерального агентства новостей представитель украинской Общественной организации пациентов Сергей Гусак. — В свое время моя родственница и страховой полис приобрела, и нашла «ведущего» ее историю болезни врача. В итоге, когда ей пришлось ложиться на сложную операцию, в больнице сказали, что этот самый полис никакой роли не играет, а «семейный доктор» нужен властям для «отвода глаз». И как-то уж слишком по-издевательски предложили одолжить денег на операцию у Супрун».

Кстати, негодование Гусака сегодня разделяет абсолютное большинство медиков.

«Подписание всяческих «договоров с доктором» является простой, никому не нужной формальностью, — говорит Федеральному агентству новостей киевский врач Марина Варко. — Например, я зачастую не могу добраться до своего пациента из-за элементарного отсутствия транспорта — у меня нет даже велосипеда. Помимо прочего, многие украинские больницы районных и даже некоторых областных центров так и не получили достаточного количества медикаментов или оборудования. Доходит до маразма: даже самый опытный врач из-за отсутствия лекарств фактически ставит своему относительно бедному пациенту смертельный диагноз. Больной обязан самостоятельно покупать жизненно необходимые препараты. Здесь стоит вспомнить формулу, которой нас всех в детстве пугали в контексте «капиталистической медицины»: «Плати или умри!»

На этом фоне поистине кощунственно выглядит позиция украинского министерства здравоохранения, которое с одной стороны не дает лицензии на продажу целого ряда медикаментов для диабетиков и «сердечников», а с другой – предлагает пациентам получить медпомощь по Интернету. Например, каждый желающий может проконсультироваться со своим лечащим врачом по видеосвязи. Но вот ведь в чем дело: многие населенные пункты не подключены к всемирной паутине, а подавляющее большинство пожилых людей не умеют пользоваться компьютерами.

Как заявляют общественные активисты, мириться с подобным положением вещей рядовые украинцы не должны.

«Новые меры приведут к гибели сотен тысяч людей, — подчеркивает Гусак. — Не допустить этого — обязанность каждого жителя Украины, который тоже рано или поздно может разделить судьбу умирающих пациентов. Мы выведем на улицы своих единомышленников, соберем новый Майдан и заставим правительство не пускать пыль в глаза и не рассказывать о радужных перспективах таких реформ».

А тем временем украинский премьер Гройсман, отвечая на запрос ряда депутатов Верховной рады, предложивших «не доводить общественные настроения до накала» и уволить Супрун с занимаемой должности, заявил, что исполняющая обязанности министра здравоохранения является «хорошим специалистом, имеющим собственное видение кардинальных изменений в структуре». И снова предложил согражданам «потерпеть».