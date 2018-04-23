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Путин и Макрон по телефону отметили важность проведения миссии экспертов ОЗХО в Сирии
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    Путин и Макрон по телефону отметили важность проведения миссии экспертов ОЗХО в Сирии

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    Путин и Макрон по телефону отметили важность проведения миссии экспертов ОЗХО в Сирии

    Москва, 23 апреля. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в телефонном разговоре отметили важность проведения миссии экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), находящихся в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    «Обсуждена ситуация в Сирии, сложившаяся после ракетно-бомбовых ударов США и их союзников. С российской стороны подчеркнуто, что эта акция, явившаяся грубейшим нарушением международного права, привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса», — следует из сообщения пресс-службы.

    Также отмечается важность проведения миссии экспертов ОЗХО, которые прибыли в Сирию.

    В Кремле уточнили, что российская и французская стороны указали на необходимость «продолжить совместные усилия с целью возобновления мирных переговоров на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и с учетом результатов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи».

    Напомним, 14 апреля Вашингтон, Париж и Лондон нанесли массированный ракетный удар по территории Сирии. Согласно данным Минобороны России, сирийские ПВО перехватили 71 ракету из 110.

    Российский лидер Владимир Путин назвал действия коалиции США «актом агрессии» против суверенного государства.

    Автор: Дана Балан
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