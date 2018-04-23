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США предложили России выходить в космос в американских скафандрах
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    США предложили России выходить в космос в американских скафандрах

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    США предложили России выходить в космос в американских скафандрах

    Вашингтон, 23 апреля. Американская сторона предложила России использовать свои скафандры вместо «Орланов» для работы в открытом космосе. Об этом в понедельник сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

    Минувшей осенью Вашингтон и Москва заключили договор, предполагающий создание окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway. Российская сторона может сформировать шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос.

    «Речь идет о том, что выходы в открытый космос из российского шлюза предлагается проводить в американских скафандрах», — сообщил собеседник РИА Новости.

    Источник уточнил, что Соединенные Штаты настаивают на изготовлении шлюзовой камеры в соответствии с американскими гостами, что предполагает также использование их экипировки.

    По мнению американской стороны, Россия не занимается созданием лунных скафандров, а держать на станции два разных комплекта не логично.

    На данный момент на Международной космической станции (МКС) используют универсальные шлюзовые отсеки.

    Автор: Дана Балан
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