СБУ проводит обыски в компании «Мотор Сич» по подозрению в подготовке к диверсии

Москва, 23 апреля. Служба безопасности Украины проводит обыски на предприятии «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Гитлянская заявила, что сейчас обыски проходят на предприятии, «продолжаются следственные действия», сообщает «Украинская правда».

Как стало известно, обыски на предприятии проводят сотрудники правоохранительных органов из Киева. Также пресс-секретарь СБУ добавила, что обыски проводят в связи с подозрением в подготовке к диверсии.

«Обыски проводятся в рамках статьи 113 УК (подготовка к диверсии) по факту подготовки к диверсии», — сообщила Гитлянская.

Компания «Мотор Сич» — предприятие, которое занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов.