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Курс евро превысил 76 рублей впервые с 18 апреля
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    Курс евро превысил 76 рублей впервые с 18 апреля

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    Курс евро превысил 76 рублей впервые с 18 апреля

    Москва, 23 апреля. В ходе торгов курс евро превысил 76 рублей впервые с 18 апреля. Так, курс европейской валюты достиг 76,01 рубля, так как вырос на 54 копейки.

    В свою очередь, курс американского доллара на сегодняшний день составляет 62,11 рубля — в ходе торгов он увеличился на 71 копейку.

    Данные торгов также свидетельствуют о том, что мировые цены на нефть снижаются. Так, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% — до 68,31 долларов за баррель, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,04%, до 74,03 долларов за баррель.

    Напомним, несколько дней назад сообщалось, что международные резервы России увеличились за неделю на 3,5 млрд долларов, о чем информировала пресс-служба Центрального банка Российской Федерации.

    Автор: Тимур Румянцев
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