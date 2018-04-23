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Михаил Шмаков: Из-за санкций сложились хорошие условия для национализации предприятий
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    Михаил Шмаков: Из-за санкций сложились хорошие условия для национализации предприятий

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    Михаил Шмаков: из-за санкций сложились хорошие условия для национализации предприятий

    Москва, 23 апреля. Лидер ФНПР Михаил Шмаков заявил Федеральному агентству новостей, что необходимо «немедленно национализировать» предприятия, владельцы которых под предлогом санкций возьмут курс на сворачивание производства и сокращение работников.

    По  мнению председателя Федерации независимых профсоюзов России, компании, попавшие под санкции, должны переориентироваться на внутренний российский рынок. Но для начала, считает Шмаков, необходимо заменить «финансово-экономический блок» правительства, так как сегодня нужны совершенно иные подходы в экономике. 

    «Самый большой рынок у нас внутренний, и нам надо менять внутреннюю экономическую политику, чтобы переориентировать продукцию российских предприятий на собственного потребителя», — подчеркнул профсоюзный лидер. 

    Смена приоритетов, по его мнению, в частности позволит сохранить объемы производства на предприятиях группы «РусАл», попавшей под санкции.

    Михаил Шмаков: из-за санкций сложились хорошие условия для национализации предприятий

    При этом Михаил Шмаков отметил, что если нынешние собственники заводов «РусСала» под предлогом санкций возьмут курс на сворачивание производства и сокращение работников, то эти предприятия нужно «немедленно национализировать».

    «Сейчас для национализации как раз сложились хорошие условия, поскольку стоимость группы «РусАл» существенно снизилась после объявленных США санкций, — подчеркнул профсоюзный лидер.

    Напомним, США ввели очередные санкции против России 6 апреля. В список попали как владельцы крупных российских компаний, так и сами предприятия. В частности под санкции попали Олег Дерипаска и его фирмы En+ Group, «Базовый элемент» и «РусАл», а также Виктор Вексельберг и «Ренова».

    Автор: Николай Хренков
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