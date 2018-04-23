Украина отрицает информацию о готовящемся наступлении в Донбассе

Киев, 23 апреля. Министерство обороны Украины отрицает наличие планов по широкомасштабному наступлению ВСУ в Донбассе. Об этом в понедельник заявил официальный представитель военного ведомства Дмитрий Гуцуляк.

«Противник продолжает запугивать местное население недостоверной информацией о проведении силами антитеррористической операции с 30 апреля этого года широкомасштабных наступательных действий и деятельностью украинских диверсионно-разведывательных групп», — отметил он, выступая перед журналистами.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении так называемой антитеррористической операции в Донбассе с 30 апреля и начала операции объединенных сил. Это значит, что руководство операцией перейдет от Службы безопасности Украины напрямую к военным.

Руководство Донецкой народной республики в связи с этим выразило опасения, что украинская армия может предпринять широкомасштабное наступление в Донбассе вскоре после обстрела Донецкой фильтровальной станции, который произошел на прошлой неделе.