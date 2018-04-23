Сирия — на финишной прямой или на пороге новой войны: САА зачищает Ярмук от ИГ, но США не дремлют

Общая ситуация в Сирии в настоящий момент представляется довольно противоречивой. С одной стороны — недавний удар коалиции США по объектам САР, очередная провокация против Башара Асада, связанная с обвинениями в использовании химоружия, а также мобилизация Западом подконтрольных СМИ и активизация информационной войны против официального Дамаска.

С другой стороны, правительственными силами в короткий срок был полностью зачищен от террористов стратегически значимый район — Восточная Гута. В настоящий момент идет операция по освобождению террористического анклава на юге столицы, где базируются остатки «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Также готовится наступление против «Хайят Тахрир аш-Шам» на границе Хамы и Хомса — в районе Растанского котла.

Таким образом, боевики продолжают планомерно терять позиции и подконтрольные территории в САР, что говорит о приближающемся окончательном завершении военной фазы сирийского конфликта. При этом, тем не менее, внешние игроки всячески пытаются по-новому дестабилизировать ситуацию, в том числе, например, обостряя курдский вопрос. Так что же ждет Сирию в ближайшее время — счастливый выход из кризиса или новая эскалация? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Значимость ни того, ни другого недооценивать, конечно, нельзя. Ракетный удар США, Франции и Британии, хотя и не нанес серьезного ущерба Сирии, все же стал важной вехой в истории конфликта и пока по-прежнему остается потенциальной угрозой для его дальнейшей раскрутки. Зачистка же окрестностей Дамаска имеет как символическое, так и ключевое стратегическое значение. Анклав в Восточной Гуте, несмотря на небольшую площадь, долгие шесть лет оставался одним из главных бастионов боевиков в САР.

Сегодня уже очень близок тот день, когда и южные пригороды столицы вернутся под управление официального правительства страны. По мнению независимого журналиста и политолога Александра Асафова, тот факт, что сирийской армии удается успешно вести операции против террористов, несмотря на давление со стороны США и их союзников, говорит о значительном усилении Дамаска и постепенном движении к выходу из кризиса. Об этом эксперт заявил в комментарии для ФАН.

«Отрадно, что, несмотря на такое колоссальное международное давление, обвинения в предполагаемых химических атаках, правительственная армия САР продолжает последовательно бороться с террористами и освобождать города и поселки, в частности, например, от «Исламского государства», как сейчас. Но, тем не менее, учитывая ситуацию, надо сказать, что международная коалиция, конечно, не оставит Сирию в покое», — считает наш собеседник.

Из уст представителей западных держав вновь стали звучать заявления о необходимости сместить Асада с поста президента, заметил политолог. Кроме того, им также не дают покоя последние успехи САА, прежде всего — конечно, Восточная Гута. Скорее всего, инсценировка химатаки как раз и стала реакцией Запада на падение стратегического анклава боевиков, имевшего прямой выход к сирийской столице.

«В своей риторике западные политики вернулись к обсуждению своих предыдущих целей. Хотя ранее они вроде на какое-то время отстали от Башара Асада, говоря, что его свержение перестало быть для них принципиальным, теперь они опять перешли к открытой критике и давлению. Это делается при помощи различных провокаций, и сейчас, как мы знаем, ситуация даже дошла до ракетных ударов по Сирии. Судя по последним заявлениям Никки Хейли, думаю, пока рано ждать того, что от сирийского народа наконец отстанут и дадут ему спокойно строить мирную жизни», — предполагает Александр Асафов.

Однако даже с учетом этих факторов общая обстановка в САР внушает оптимизм, все же подчеркнул эксперт. Этому способствуют успешные действия сирийских войск в борьбе с террористами и продуктивная работа российских дипломатов.

«Ситуация сложная. Безусловно, будет еще использован курдский фактор. Возможны также сложности и на турецком направлении. Но в целом тот факт, что сирийский народ защищает себя, борется с угрозами, внушает оптимизм. Кроме того, я уверен, что и астанинский процесс в скором времени дойдет до серьезных позитивных результатов, в частности до полноценного политического урегулирования», — подытожил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.