Песков не стал комментировать проблему главы Серпуховского района

Москва, 23 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не может прокомментировать обращение главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к президенту России Владимиру Путину.

Ранее видеообращение было размещено на YouTube. В нем Шестун жалуется на давление силовиков и региональных властей. По словам главы района, причиной стало согласование митинга против свалки на полигоне Лесная, а также нежелание уходить с должности руководителя муниципалитета.

Песков ответил на вопрос, удалось ли в Кремле ознакомиться с проблемой главы Серпуховского района.

«Нет, мне нечего сказать по этой теме», — ответил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в Кремле еще не ознакомились с сообщением. Песков заявил, что видел в СМИ сообщения, но с самим обращением еще не знаком.