Меню
Россия
Песков не стал комментировать проблему главы Серпуховского района
Технологии
США предложили России выходить в космос в американских скафандрах
Следующая новость
Загрузка...

    Песков не стал комментировать проблему главы Серпуховского района

    30

    Песков не стал комментировать проблему главы Серпуховского района

    Москва, 23 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не может прокомментировать обращение главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к президенту России Владимиру Путину.

    Ранее видеообращение было размещено на YouTube. В нем Шестун жалуется на давление силовиков и региональных властей. По словам главы района, причиной стало согласование митинга против свалки на полигоне Лесная, а также нежелание уходить с должности руководителя муниципалитета.

    Песков ответил на вопрос, удалось ли в Кремле ознакомиться с проблемой главы Серпуховского района.

    «Нет, мне нечего сказать по этой теме», — ответил пресс-секретарь.

    Ранее сообщалось, что в Кремле еще не ознакомились с сообщением. Песков заявил, что видел в СМИ сообщения, но с самим обращением еще не знаком.

    Песков не стал комментировать проблему главы Серпуховского района

    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    13:20   23 Апреля 2018
    60
    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    12:00   23 Апреля 2018
    521
    Интернет-магазины Quelle и Otto уйдут из России

    Интернет-магазины Quelle и Otto уйдут из России

    10:50   23 Апреля 2018
    667
    Варфоломей не вправе решать такие вещи: Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине

    Варфоломей не вправе решать такие вещи: Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине

    10:14   23 Апреля 2018
    572