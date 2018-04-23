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Лавров рассказал, зачем США и союзники нанесли ракетный удар по Сирии
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    Лавров рассказал, зачем США и союзники нанесли ракетный удар по Сирии

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    Лавров рассказал, зачем США и союзники нанесли ракетный удар по Сирии

    Москва, 23 апреля. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что атака западных государств на Сирию была направлена на срыв работы специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    Российский министр заявил, что после освобождения от боевиков Восточной Гуты на сирийской территории определился коренной перелом «в борьбе с остатками террористов», передает RT.

    «… Когда наметились реальные возможности в самое ближайшее время начать работу конституционной комиссии в соответствии с решениями Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи, именно в этот момент была осуществлена провокация под предлогом использования химического оружия, не дожидаясь, пока эксперты ОЗХО прибудут на место, на фоне многочисленных свидетельств того, что все это было инсценировкой, были нанесены удары», — решительно подчеркнул министр дипломатического ведомства РФ.

    Кроме того, Лавров добавил, что объективным наблюдателям должно быть определенно ясно, что целью этих действий была попытка «сорвать расследование по линии инспекторов Организации по запрещению химического оружия».

    Напомним, 14 апреля коалиция США нанесла ракетный удар по территории Сирии. Сирийские ПВО советского производства ликвидировали 71 ракету из 110, заявили в Минобороны РФ.

    Президент РФ Владимир Путин назвал удар «актом агрессии» и предупредил, что действия США спровоцируют новую волную беженцев.

    Автор: Дана Балан
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