А был ли мальчик? Западные СМИ стараются замолчать историю Хасана Диаба. Колонка Владимира Корнилова

История семилетней сирийской девочки Масы, якобы ставшей «жертвой химической атаки» в Думе, облетела весь мир. Огромный сюжет по CNN, в котором журналистка по запаху рюкзака моментально определила «факт» отравления, первая полоса газеты The Sunday Times с заголовком «Маленькая девочка, чья агония направила Запад на путь войны» с большим репортажем об истории Масы, и т.д.

Все это массово тиражировалось в западной прессе для оправдания ракетных ударов по суверенной Сирии. Критические вопросы по этому поводу старались особо не задавать. Если кто-то из более ли менее публичных людей выражал сомнения в достоверности данной истории, на него тут же наклеивали ярлык «апологета Асада» и подвергали публичной травле.

И вот — спустя неделю — российские журналисты обнародовали историю 11-летнего Хасана Диаба, практически главного действующего лица на знаменитом видео из больницы Думы, которое до сих пор крутят на всех западных телеканалах в подтверждение якобы имевшей место «химической атаки» под Дамаском.

Знаете, как на следующий день западная пресса откликнулась на это сенсационное разоблачение? А никак! То есть больше суток «правдорубы» из западных газет и всевозможных «си-эн-энов» эту историю старались вообще не замечать. Но история маленького Хасана начала быстро распространяться по соцсетям. А когда Россия прямо заявила, что продемонстрирует интервью с мальчиком в Совете Безопасности ООН, некоторые западные СМИ поняли, что скрывать это все-таки дальше не получится.

Конечно, вы не найдете ни одной западной газеты, которая вынесла бы историю о мальчике Хасане на первые полосы, как это было с девочкой Масой. В лучшем случае ее изложили в кратких заметках. Та же The Times, так пиарившая историю с девочкой, поместила «заметку про вашего мальчика» в разделе международных новостей, снабдив ее едким комментарием:

«Российское государственное телевидение часто распространяло дезинформацию».

Ну, чтобы читатель, не дай бог, не подумал о реальности этой истории.

The Sun также решилась на краткую публикацию истории мальчика из Думы. Правда, привела ее под рубрикой Fake views («фальшивые взгляды»). Причем подчеркнула в своей заметке, что Хасан «выглядел нервным», когда давал комментарии российским журналистам. Видимо, это намек на то, что 11-летнего мальчика жутко «запугали» перед интервью.

Ну да, в нормальной ситуации 11-летний сирийский мальчик, вспоминающий недавнюю жуткую историю из своей жизни, где боевики его поливали водой и трясли, должен дико ржать и прыгать от удовольствия. Веселящаяся девочка Маса, со смехом рассказывающая о «химической атаке», у британской прессы явно не вызывает ни вопросов, ни сомнений.

Одни западные СМИ так по-прежнему «не замечают» историю мальчика Хасана, а некоторые (как, например, The Guardian) посвятили ей несколько абзацев внутри репортажей о ситуации в Сирии. Само собой, снабдив сюжет комментарием «независимого британского эксперта»:

«Это абсолютная дезинформация и прикрытие».

Ну, ему-то из Британии, понятное дело, виднее. Показания девочки Масы сей «эксперт» почему-то сомнениям не подвергал.

Дальше всех в своем цинизме, свидетельствующем, скорее, о боязни правды, зашел Крис Йорк, новостной редактор британской службы HuffPost. «Постеснявшись» рассказать читателям об истории Хасана на страницах своего издания, журналист поместил в Twitter следующий комментарий (простите за лексику):

«Российские пропагандистские попытки относительно Сирии — на самом деле, полное дерьмо».

Russia's propaganda efforts on Syria are actually completely shite (via @PatrickHilsman) pic.twitter.com/1qZNGfvsMs — Chris York (@ChrisDYork) April 20, 2018

Почему? О, Йорк «доказал» свое утверждение «неопровержимым доказательством» — он показал фотографию автора российского сюжета о Хасане — военного журналиста Евгения Поддубного — рядом с Башаром Асадом! Ну, какие еще могут быть доказательства «ангажированности» российского журналиста?

Нет, вы только подумайте об уровне этого «опровержения российского фейка»! Представьте, если бы мы делали так же. Вот рассказала военная корреспондентка CNN Арва Деймон о девочке Масе и ее вонючем рюкзаке — а мы в ответ фотографии террористов, у которых она не раз брала интервью.

Или еще лучше: историю, как пьяная Деймон покусала двух медиков в американском посольстве в Багдаде. Сами посудите, как можно верить человеку, покусавшему медиков?

А если уж взять «логику» Йорка по поводу фото с Асадом, то мы, получается, теперь не должны верить ни одному слову Блэра, Эрдогана, Аннана, Саркози, Керри и массы других политиков? Ведь все они встречались и мило фотографировались с кавалером французского ордена Почетного легиона Башаром Асадом.

А как же быть с британской королевой Елизаветой? Ждем от Криса Йорка употребления слова «дерьмо» в отношении очередного послания ее величества за то, что она тоже с удовольствием позировала с семьей «кровавого диктатора». Какие еще нужны «доказательства» того, что королева лжет?

Да, так и работают западные СМИ. Постоянно, на регулярной основе, одну за другой генерируя конспирологические теории о «вине России» за все плохое на свете (чего только стоит дело Скрипаля!), они гневно отметают любую альтернативную версию, вешая на нее ярлык «конспирологическая теория». А заодно травят всех, кто пытается поставить под сомнение их «единственно правильную» версию или просто задавать неудобные вопросы.

А потом западный истеблишмент очень удивляется, почему аудитория все меньше доверяет американским или европейским мейнстримовым СМИ, пытаясь найти альтернативные источники информации в социальных сетях и на российских англоязычных каналах.