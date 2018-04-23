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Песков назвал неуместным вопрос о возможном вмешательстве РФ в ситуацию в Армении
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    Песков назвал неуместным вопрос о возможном вмешательстве РФ в ситуацию в Армении

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    Песков назвал неуместным вопрос о возможном вмешательстве РФ в ситуацию в Армении

    Москва, 23 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместными рассуждения о возможном вмешательстве России в дела Армении. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов, готова ли Москва вмешаться в ситуацию в Армении.

    «Почему Москва должна вмешиваться? Чисто гипотетически эти рассуждения неуместны», — отметил он.

    Песков не смог ответить на вопрос, обращался ли Ереван за помощью к Москве, однако подчеркнул, что Россия поддерживает контакты с властями Армении на высшем уровне.

    Напомним, что в Армении продолжаются акции протеста. Манифестанты требуют запретить избрание бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, полагая, что политик несет ответственность за экономический упадок в стране. По последним данным, к протестам присоединились некоторые военные. Как сообщает портал «Дни.ру», акции  проходят сразу в нескольких районах города. 

    Автор: Юлия Майорова
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