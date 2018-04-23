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Роструд напомнил россиянам об особенностях новой рабочей недели
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    Роструд напомнил россиянам об особенностях новой рабочей недели

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    Роструд напомнил россиянам об особенностях новой рабочей недели

    Москва, 23 апреля. Роструд напомнил россиянам о начале шестидневной рабочей недели в связи с празднованием Первомая. Завершится она в субботу, за которой последует четыре выходных дня.

    Напомним, что выходной день 28 апреля переносится на 20 апреля, а 2 мая станет выходным за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году пришелся на воскресенье.

    Таким образом, россияне вернутся к рабочему темпу жизни только в четверг, 3 мая.

    Отметим, что в текущем году День Победы попадает на среду, поэтому никаких переносов выходных не будет. Россияне будут отдыхать только в среду. Однако 8 мая предпраздничный рабочий день будет сокращен на час, пишет Ura.Ru.

    Автор: Дима Оленин
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