Песков переадресовал Минобороны вопрос об особом режиме базы РФ в Гюмри

Москва, 23 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о введении особого режима на территории российской базы в Гюмри (Армения) министерству обороны.

«Это вопрос министерству обороны. Мы внимательно наблюдаем за происходящим в Армении. Армения — наш ближайший союзник, страна с которой у нас тесные отношения», — отметил он.

Напомним, что в Армении продолжаются акции протеста, направленные против выдвижения и избрания Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны. Протестующие обвиняют Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.

Министр обороны Армении Минобороны Армении Виген Саркисян заявил, что рассматривает возможность применить армию для решения внутригосударственных проблем, однако сделать это он сможет только при условии, что правительство объявит чрезвычайный режим.