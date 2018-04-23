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Песков опроверг встречу с Дерипаской в Кремле
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    Песков опроверг встречу с Дерипаской в Кремле

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    Песков опроверг встречу с Дерипаской в Кремле

    Москва, 23 апреля. Отвечая на вопрос о государственной поддержке компании «Русал», сильно пострадавшей в результате последней серии американских санкций, официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков объявил, что в Кремле не было встречи с главой компании Олегом Дерипаской.

    «Встречи не было с Дерипаской», — объявил Песков.

    Песков опроверг встречу с Дерипаской в Кремле

    Пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос о том, запрашивал ли известный бизнесмен встречу с российским руководством.

    «Информацию о таком мы не даем», — отрезал Песков.

    Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что попавшие под новые санкции США крупные российские компании попросили у правительства 100 млрд рублей для компенсации нехватки ликвидности.

    Автор: Юлия Майорова
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