Песков опроверг встречу с Дерипаской в Кремле

Москва, 23 апреля. Отвечая на вопрос о государственной поддержке компании «Русал», сильно пострадавшей в результате последней серии американских санкций, официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков объявил, что в Кремле не было встречи с главой компании Олегом Дерипаской.

«Встречи не было с Дерипаской», — объявил Песков.

Пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос о том, запрашивал ли известный бизнесмен встречу с российским руководством.

«Информацию о таком мы не даем», — отрезал Песков.

Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что попавшие под новые санкции США крупные российские компании попросили у правительства 100 млрд рублей для компенсации нехватки ликвидности.