Кремль отреагировал на заявление КНДР о ядерном моратории

Москва, 23 апреля. КНДР объявила мораторий на ядерные испытания, мы весьма позитивно воспринимаем такие решения, которые ведут к уменьшению напряженности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков ответил на вопрос, считает ли Москва, что пора ослабить функционное давление на Пхеньян в качестве меры поддержки.

«Мы весьма позитивно воспринимаем, приветствуют любые шаги, которые приближают нас», — уточнил Песков.

Ранее Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна. Кремль приветствует начало прямого диалога между представителями Южной Кореи и КНДР, заявил пресс-секретарь.