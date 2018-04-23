Меню
Политика
Кремль отреагировал на заявление КНДР о ядерном моратории
Технологии
США предложили России выходить в космос в американских скафандрах
Следующая новость
Загрузка...

    Кремль отреагировал на заявление КНДР о ядерном моратории

    54

    Кремль отреагировал на заявление КНДР о ядерном моратории

    Москва, 23 апреля. КНДР объявила мораторий на ядерные испытания, мы весьма позитивно воспринимаем такие решения, которые ведут к уменьшению напряженности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков ответил на вопрос, считает ли Москва, что пора ослабить функционное давление на Пхеньян в качестве меры поддержки.

    «Мы весьма позитивно воспринимаем, приветствуют любые шаги, которые приближают нас», — уточнил Песков.

    Ранее Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна. Кремль приветствует начало прямого диалога между представителями Южной Кореи и КНДР, заявил пресс-секретарь.

    Кремль отреагировал на заявление КНДР о ядерном моратории

    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    13:20   23 Апреля 2018
    60
    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    12:00   23 Апреля 2018
    521
    Интернет-магазины Quelle и Otto уйдут из России

    Интернет-магазины Quelle и Otto уйдут из России

    10:50   23 Апреля 2018
    667
    Варфоломей не вправе решать такие вещи: Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине

    Варфоломей не вправе решать такие вещи: Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине

    10:14   23 Апреля 2018
    572