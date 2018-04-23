Песков анонсировал международный разговор Путина по телефону

Москва, 23 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин работает в Москве, Ново-Огарево в понедельник, 23 апреля.

Дмитрий Песков отметил, что сегодня, 23 апреля, у российского лидера менее публичный рабочий день. Президент России проведет внутренние встречи, а из публичных — запланировано общение с главой Ингушетии Юнус-беком Евкуровым.

Также у Владимира Путина состоится международный разговор по телефону. Подробности станут известны позднее.