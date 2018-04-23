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Песков анонсировал международный разговор Путина по телефону
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    Песков анонсировал международный разговор Путина по телефону

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    Песков анонсировал международный разговор Путина по телефону

    Москва, 23 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин работает в Москве, Ново-Огарево в понедельник, 23 апреля.

    Дмитрий Песков отметил, что сегодня, 23 апреля, у российского лидера менее публичный рабочий день. Президент России проведет внутренние встречи, а из публичных — запланировано общение с главой Ингушетии Юнус-беком Евкуровым.

    Также у Владимира Путина состоится международный разговор по телефону. Подробности станут известны позднее. 

    Автор: Юлия Майорова
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