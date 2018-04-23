Пескова спросили о возможных санкциях США для компаний ЕС за сотрудничество с «РусАлом»

Москва, 23 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос относительно возможного «наказания» для европейских компаний за сотрудничество с «РусАлом».

«Вам нужно адресовать эти вопросы американцам или европейцам», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли американцы наказывать европейские компании за сотрудничество с «РусАлом».

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что готовых сценариев по поддержке компании «РусАл» и других российских фирм, против которых были введены американские санкции, нет.

Напомним, ранее Минфин Соединенных Штатов ввел новые санкции против России. В «черный список» Вашингтона попали ряд российских государственных деятелей, бизнесменов и компаний.