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Пескова спросили о возможных санкциях США для компаний ЕС за сотрудничество с «РусАлом»
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    Пескова спросили о возможных санкциях США для компаний ЕС за сотрудничество с «РусАлом»

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    Пескова спросили о возможных санкциях США для компаний ЕС за сотрудничество с «РусАлом»

    Москва, 23 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос относительно возможного «наказания» для европейских компаний за сотрудничество с «РусАлом».

    «Вам нужно адресовать эти вопросы американцам или европейцам», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли американцы наказывать европейские компании за сотрудничество с «РусАлом».

    Ранее официальный представитель Кремля заявил, что готовых сценариев по поддержке компании «РусАл» и других российских фирм, против которых были введены американские санкции, нет.

    Напомним, ранее Минфин Соединенных Штатов ввел новые санкции против России. В «черный список» Вашингтона попали ряд российских государственных деятелей, бизнесменов и компаний.

    Автор: Юлия Майорова
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