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Россия ничего не потеряет: эксперт объяснил отказ Нью-Дели от российских Су-57
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    Россия ничего не потеряет: эксперт объяснил отказ Нью-Дели от российских Су-57

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    Су-57

    Индия решила выйти из совместного с Россией проекта по созданию истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft, индийский аналог Су-57 — прим. ред.). Об этом советник по национальной безопасности Индии Аджит Довала и министр обороны страны Санджайте Митру уведомили российскую сторону.

    По данным представителей ВВС Индии, причиной сворачивания 11-летней программы стали непреодолимые расхождения с российской стороной в технологических и финансовых вопросах. Так, по мнению индийских военных, фюзеляж создаваемого совместно с Россией истребителя не отвечает заявленным требованиям скрытности, а авионика, радары и различные датчики якобы не соответствуют стандартам боевого самолета пятого поколения.

    «Нужно понимать, что та военная техника, которую Россия выпускает на экспорт, лишена самого современного оборудования, которое ставится на технику, поставляемую в российские войска. Это актуально и для ударной авиации. Соответственно российско-индийский проект истребителя пятого поколения был бы лишен отличной авионики, высокопроизводительных радаров с фазированной антенной решеткой последнего поколения и различных датчиков, делающих наши самолеты лучшими в мире. А индусы хотели эти технологии получить — вот и все расхождения», — рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

    Нью-Дели

    По словам эксперта, Российская Федерация всегда будет иметь приоритет в разработке ударной авиации. Это хорошо заметно и по истребителю Су-35 (поколение 4++), испытания которого в настоящее время все еще ведутся в России. Даже характеристики этого воздушного судна на порядок выше тех, которые предъявлялись к проекту FGFA.

    «Индусы посмотрели на его характеристики, они посмотрели на то, что он может творить, и поняли, что им нет смысла создавать свой самолет, тратить огромные деньги на производство у себя. Им проще покупать уже готовые экземпляры, с послепродажным обслуживанием и заменой различных блоков и деталей», — продолжает собеседник ФАН.

    Действительно, индийская сторона в перспективе может пересмотреть соглашение по FGFA и допускает, что Нью-Дели начнет закупку уже готовых Су-57 в случае, если Российская Федерация удовлетворит требования Индии.

    «Но даже так, Россия всех своих секретов не выдаст. А у индусов не хватит способностей для того, чтобы довести самолеты до кондиции (до показателей пятого поколения — прим. ред.). Так что Россия от разрыва соглашения ничего не потеряет, поскольку индусы все равно будут закупать наши перспективные самолеты, будут за них платить деньги, и в проигрыше наш ВПК не останется. Поверьте», — заключил Красноперов.

    Су-57

    Напомним, программа FGFA стартовала в 2007 году. Главными подрядчиками стали ПАО «Компания «Сухой» (Россия) и Hindustan Aeronautics (Индия). Стороны договорились о создании истребителя пятого поколения на базе Су-57. В рамках первого этапа программы стоимостью 295 миллионов долларов был разработан дизайн индийского истребителя, но далее проект FGFA не продвинулся из-за множества разногласий, возникших между сторонами.

    Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Су-57 должен будет заменить советский и российский многоцелевой всепогодный истребитель четвертого поколения Су-27. Новый самолет оснащен перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой и принципиально новым комплексом авионики. Су-57 преподносится как основной конкурент американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35.

    Автор: Сергей Гагарин
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