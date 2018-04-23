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Российские и английские ученые создали новую технологию  для «умного дома»
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    Российские и английские ученые создали новую технологию  для «умного дома»

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    Российские и английские ученые создали новую технологию  для «умного дома»

    Москва, 23 апреля. Российские и британские изобретатели представили совместное ноу-хау на международной выставке новейших технологий IDTechEx Show! в Берлине.

    Разработка прототипа системы независимого электропитания сенсоров и датчиков для Интернета вещей Silent Energy стала результатом сотрудничества британской фирмы Silent Sensors Ltd и российской компании «Комберри», созданной наноцентрами Дубны, Саранска и Ульяновска.

    На выставке в Берлине команда разработчиков Silent Energy продемонстрировала возможности системы, способной «захватывать» электроэнергию, вырабатываемую пьезоэлектрическими, трибоэлектрическими и фарадеевскими микрогенераторами, хранить ее и использовать для обеспечения работоспособности сенсоров, датчиков и других микроустройств.

    После серии технических испытаний ученые пришли к выводу, что Silent Energy с датчиками можно интегрировать в автомобильные шины. Это обеспечит непрерывный контроль таких показателей, как давление, истираемость, пробег, температура и т.п.

    «Система Silent Energy станет важным технологическим решением, которое позволит в полной мере задействовать свой потенциал в создании «умных» гибких устройств, — отметила генеральный директор ООО «Комберри» Любовь Эбралидзе. — Мы рады возможности работать с Silent Sensors и надеемся на дальнейшее сотрудничество».

    Выставка IDTechEx Show! позволяет стартапам продемонстрировать свои разработки и новейшие технологии, в таких областях как 3D-печать, электромобили, альтернативные источники генерирования электроэнергии, хранение электроэнергии, интернет вещей, печатная электроника, сенсоры, носимая электроника и т.д.

    Автор: Елена Яровикова
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