Песков: Россия считает, что «ядерная сделка» с Ираном не имеет альтернатив

Москва, 23 апреля. Москва полагает, что у формата «иранской ядерной сделки» в настоящее время нет альтернатив и ее положений должны придерживаться все заинтересованные стороны. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе брифинга Пескову задали вопрос по поводу приближающегося «дедлайна» по вопросу «ядерной сделки» с Ираном: как будет Москва блокировать попытки сорвать сделку, что может привести к возобновлению иранской ядерной программы и возобновлению санкций США.

«Россия последовательно придерживается позиции по сохранению жизнеспособности иранской сделки. она не имеет альтернатив и должна сохраняться всеми сторонами», — объявил представитель президента Путина.

Напомним, ранее в Тегеране заявили, что заинтересованы в сохранении «ядерной сделки», однако ее положения уже были нарушены США. Новые санкции в отношении Ирана приведут к возобновлению работы над ядерным оружием.