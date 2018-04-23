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Песков: Россия считает, что «ядерная сделка» с Ираном не имеет альтернатив
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    Песков: Россия считает, что «ядерная сделка» с Ираном не имеет альтернатив

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    Песков: Россия считает, что «ядерная сделка» с Ираном не имеет альтернатив

    Москва, 23 апреля. Москва полагает, что у формата «иранской ядерной сделки» в настоящее время нет альтернатив и ее положений должны придерживаться все заинтересованные стороны. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В ходе брифинга Пескову задали вопрос по поводу приближающегося «дедлайна» по вопросу «ядерной сделки» с Ираном: как будет Москва блокировать попытки сорвать сделку, что может привести к возобновлению иранской ядерной программы и возобновлению санкций США.

    «Россия последовательно придерживается позиции по сохранению жизнеспособности иранской сделки. она не имеет альтернатив и должна сохраняться всеми сторонами», — объявил представитель президента Путина.

    Напомним, ранее в Тегеране заявили, что заинтересованы в сохранении «ядерной сделки», однако ее положения уже были нарушены США. Новые санкции в отношении Ирана приведут к возобновлению работы над ядерным оружием. 

    Песков: Россия считает, что «ядерная сделка» с Ираном не имеет альтернатив

    Автор: Юлия Майорова
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