Песков прокомментировал возможность реформирования Совбеза ООН

Москва, 23 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность реформирования Совета безопасности ООН.

«Совбез — главный международный орган, который имеет полномочия для рассмотрения международной безопасности, альтернатив у Совета безопасности нет», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что у Совета Безопасности организации имеются структурные проблемы. Эта организация больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям, считает генсек.