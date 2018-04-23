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Россия и Китай будут препятствовать попыткам пересмотра договоренностей по Ирану — Лавров
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    Россия и Китай будут препятствовать попыткам пересмотра договоренностей по Ирану — Лавров

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    Россия и Китай будут препятствовать попыткам пересмотра договоренностей по Ирану — Лавров

    Пекин, 23 апреля. Россия и Китай выступают против попыток пересмотреть Совместный план действий по вопросу иранской ядерной программы. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи со своим китайским коллегой Ван И.

    По его словам, попытка пересмотреть существующие договоренности обесценит самое крупное дипломатическое достижение последних лет.

    «Этот документ был одобрен Советом Безопасности ООН. Мы с КНР будем всячески противодействовать этому, чтобы не допустить подобного крайне опасного развития событий», — отметил Лавров.

    Напомним, что в июле 2015 года «Большая шестерка» (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли соглашение по иранской ядерной программе. Стороны договорились отменить санкции против Ирана при условии, что страна допустит на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ. Однако Дональд Трамп, который сменил Барака Обаму на посту президента США, фактически нарушил данное соглашение, продлив санкции против Ирана.

    Автор: Антон Соколов
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