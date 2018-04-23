В Кремле отреагировали на появившиеся в СМИ сообщения о поставках С-300 в Сирию

Москва, 23 апреля. В Кремле отреагировали на появившиеся в СМИ сообщения о том, что Россия поставит комплексы С-300 в Сирийскую Арабскую Республику.

«Не буду сейчас никак комментировать. Еще раз напомню вам о заявлении президента Путина о том, что ракетный удар изрядно ухудшил атмосферу вокруг сирийского урегулирования, был нанесен большой урон международному праву и духу сотрудничества в поисках политического урегулирования», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос относительно того, не ухудшит ли ситуацию в регионе поставки С-300.

Напомним, 14 апреля США, Франция и Британия нанесли массированный ракетный удар по объектам инфраструктуры Сирии. По данным Минобороны России, сирийские ПВО сумели перехватить 71 из 110 ракет.

Глава российского государства Владимир Путин назвал удар коалиции США актом агрессии и особенно подчеркнул, что такие действия ухудшат гуманитарную ситуацию в республике, а также спровоцируют новую волную беженцев.