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В Совфеде отреагировали на критику главы МИД ФРГ со стороны немецких политиков
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    В Совфеде отреагировали на критику главы МИД ФРГ со стороны немецких политиков

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    В Совфеде отреагировали на критику главы МИД ФРГ со стороны немецких политиков

    Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) раскритиковало позицию главы немецкого МИД Хайко Мааса, который, по мнению политиков, придерживается слишком жесткой антироссийской позиции. Об этом сообщает издание Die Welt.

    Согласно сообщению газеты, премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг и премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль отметили, что руководство ФРГ не заинтересовано в продуктивном диалоге с Москвой.

    Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сказал, что многие европейские здравомыслящие политики, за исключением руководства некоторых прибалтийских стран и Великобритании, понимают, что пришло время смягчить антироссийские санкции.

    «Это связано с целым рядом причин. Во-первых, санкции не дали того эффекта, которого ожидал коллективный Запад, ограничительные меры показали себя как крайне неэффективный инструмент ведения диалога с РФ. Во-вторых, экономике Европы из-за санкций был причинен значительный ущерб. То есть, пришло осознание, что не стоит использовать экономические рычаги воздействия на Россию при обсуждении политических вопросов», — напоминает парламентарий.

    Сергей Цеков

    Подобные рода заявления, продолжает собеседник агентства, являются следствием того, что в Европе поняли, что к России нужно искать более прагматичный подход.

    «Однако я отмечу, что подобной риторики придерживаются те политические деятели, которые не находятся во главе государств. В том случае, если они приходят к власти, зачастую их действия начинают расходиться с тем, что они декларировали ранее во время предвыборных кампаний и всевозможных дискуссий», — отмечает сенатор.

    Это связано с тем, считает Сергей Цеков, что руководство европейских стран становится объектом серьезного давления со стороны Соединенных Штатов. США фактически выкручивают руки своим союзникам, заставляя придерживаться их санкционной политики.

    В Совфеде отреагировали на критику главы МИД ФРГ со стороны немецких политиков

    «Также нельзя не оставить без внимания тот факт, что европейское руководство нередко говорит своим избирателям о том, что антироссийские санкции стоит отменить, либо смягчить. Но ведь у них на руках есть все козыри. Если они что-то заявляют, то могут это и реализовать. Но этого не происходит. Вместо этого они начинают вспоминать минские соглашения, говорить о том, что Россия их не выполняет. Хотя РФ не является стороной «Минска», а является своего рода гарантом его выполнения», — напомнил он.

    Кроме того, политики ЕС вместо того, чтобы напоминать Украине о необходимости выполнения «Минска», встают на сторону официального Киева. Резюмируя, Сергей Цеков выразил уверенность в том, что в ближайшее время санкции вряд ли будут сняты, в первую очередь из-за позиции США.

    Автор: Михаил Блинов
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