Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) раскритиковало позицию главы немецкого МИД Хайко Мааса, который, по мнению политиков, придерживается слишком жесткой антироссийской позиции. Об этом сообщает издание Die Welt.

Согласно сообщению газеты, премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг и премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль отметили, что руководство ФРГ не заинтересовано в продуктивном диалоге с Москвой.

Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сказал, что многие европейские здравомыслящие политики, за исключением руководства некоторых прибалтийских стран и Великобритании, понимают, что пришло время смягчить антироссийские санкции.

«Это связано с целым рядом причин. Во-первых, санкции не дали того эффекта, которого ожидал коллективный Запад, ограничительные меры показали себя как крайне неэффективный инструмент ведения диалога с РФ. Во-вторых, экономике Европы из-за санкций был причинен значительный ущерб. То есть, пришло осознание, что не стоит использовать экономические рычаги воздействия на Россию при обсуждении политических вопросов», — напоминает парламентарий.

Подобные рода заявления, продолжает собеседник агентства, являются следствием того, что в Европе поняли, что к России нужно искать более прагматичный подход.

«Однако я отмечу, что подобной риторики придерживаются те политические деятели, которые не находятся во главе государств. В том случае, если они приходят к власти, зачастую их действия начинают расходиться с тем, что они декларировали ранее во время предвыборных кампаний и всевозможных дискуссий», — отмечает сенатор.

Это связано с тем, считает Сергей Цеков, что руководство европейских стран становится объектом серьезного давления со стороны Соединенных Штатов. США фактически выкручивают руки своим союзникам, заставляя придерживаться их санкционной политики.

«Также нельзя не оставить без внимания тот факт, что европейское руководство нередко говорит своим избирателям о том, что антироссийские санкции стоит отменить, либо смягчить. Но ведь у них на руках есть все козыри. Если они что-то заявляют, то могут это и реализовать. Но этого не происходит. Вместо этого они начинают вспоминать минские соглашения, говорить о том, что Россия их не выполняет. Хотя РФ не является стороной «Минска», а является своего рода гарантом его выполнения», — напомнил он.

Кроме того, политики ЕС вместо того, чтобы напоминать Украине о необходимости выполнения «Минска», встают на сторону официального Киева. Резюмируя, Сергей Цеков выразил уверенность в том, что в ближайшее время санкции вряд ли будут сняты, в первую очередь из-за позиции США.