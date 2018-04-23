YouTube частично перестал работать в России

Москва, 23 апреля. Пользователи видеохостинга YouTube пожаловались на неполадки и перебои в работе сервиса. По словам посетителей сайта, проблемы в работе начались утром в понедельник.

Отмечается, что перебои возникли в столице, Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Волгограде, Казани, Ижевске, Калуге и ряде других городов, следует из данных интернет-ресурса DownDetector.

С утра Ютуб не работает — Влад (@panf1809) April 23, 2018

По имеющейся информации, проблемы с YouTube произошли только в России. Пользователи отмечают, что сайт не загружается в основном в браузерах Chrome и Opera, пишут «Утро.ру».

Напомним, как сообщало агентство «URA.RU», накануне в Роскомнадзоре объяснили блокировку ряда IP-адресов, принадлежащих корпорации Google, нарушением постановления Таганского суда российской столицы о блокировке на территории России популярного мессенджера Telegram.