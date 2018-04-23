Бюро ПАСЕ отказалось обсуждать «вмешательство России в дела Великобритании»

Москва, 23 апреля. Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отказалось обсуждать так называемое «вмешательство России в дела Великобритании» на сессии.

По полученной информации, в воскресенье представитель британской делегации предложил обсудить «соблюдение странами-членами международных договоренностей и принципов, основанных на международном праве, в контексте вмешательства России на Украину, в Грузию, в Молдавию и совсем недавнее в Великобританию», а также роль России в ситуации на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат ассамблеи.

Источник агентства сообщил, что данная инициатива была отвергнута.