Меню
Политика
Бюро ПАСЕ отказалось обсуждать «вмешательство России в дела Великобритании»
Технологии
США предложили России выходить в космос в американских скафандрах
Следующая новость
Загрузка...

    Бюро ПАСЕ отказалось обсуждать «вмешательство России в дела Великобритании»

    433

    Бюро ПАСЕ отказалось обсуждать «вмешательство России в дела Великобритании»

    Москва, 23 апреля. Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отказалось обсуждать так называемое «вмешательство России в дела Великобритании» на сессии.

    По полученной информации, в воскресенье представитель британской делегации предложил обсудить «соблюдение странами-членами международных договоренностей и принципов, основанных на международном праве, в контексте вмешательства России на Украину, в Грузию, в Молдавию и совсем недавнее в Великобританию», а также роль России в ситуации на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат ассамблеи.

    Источник агентства сообщил, что данная инициатива была отвергнута.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    13:20   23 Апреля 2018
    60
    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    12:00   23 Апреля 2018
    521
    Интернет-магазины Quelle и Otto уйдут из России

    Интернет-магазины Quelle и Otto уйдут из России

    10:50   23 Апреля 2018
    667
    Варфоломей не вправе решать такие вещи: Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине

    Варфоломей не вправе решать такие вещи: Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине

    10:14   23 Апреля 2018
    572