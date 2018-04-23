СМИ узнали о разногласиях России и США по проекту лунной станции

Вашингтон, 23 апреля. Вашингтон и партнеры Соединенных Штатов Америки по созданию окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform – Gateway вынуждают Москву строить шлюзовой модуль по американским техническим стандартам.

Об этом рассказал источник в ракетно-космической отрасли. Как пишет РИА Новости, американские специалисты настаивают на системе электропитания по аналогии с той, что есть в США. Эту систему они предлагают установить для обеспечения терморегуляции модуля и жизнедеятельности внутри международной лунной орбитальной станции.

По словам источника, «NASA — лидеры проекта, поэтому они задают правила игры». Из-за этой позиции США между участниками возникли значительные разногласия. Ранее URA.ru писало, что Роскосмос создаст «ворота» для Международной лунной станции.