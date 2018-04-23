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23 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Думе нашли лабораторию, в которой делали химоружие
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    23 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Думе нашли лабораторию, в которой делали химоружие

    В Думе обнаружена лаборатория, где террористы производили химоружие. Мирный житель ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ. СМИ сообщили о начале поставок в Сирию российских С-300. Центробанк пообещал, что зарплаты россиян оторвутся от инфляции в 2018 году.
    14:03 23 Апреля 2018
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    В Думе обнаружена лаборатория, где террористы производили химоружие

    23 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Думе нашли лабораторию, в которой делали химоружие

    В Думе обнаружена лаборатория, где террористы производили химоружие Войска правительственной армии в городе Дума обнаружили лабораторию террористов. Находка была сделана в ходе зачистки Восточной Гуты от боевиков. Кустарное производство располагалось под жилыми зданиями. Там же содержались химикаты и литература с описанием способов получения боевых токсинов. На многих образцах химических веществ найдены этикетки, указывающие на их происхождение из Саудовской Аравии. Подземная лаборатория оказалась связана с обширной сетью туннелей, которую использовали боевики.

    Мирный житель ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ

    23 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Думе нашли лабораторию, в которой делали химоружие

    За минувшие сутки украинские силовики более 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. При этом украинские военные выпустили более 100 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Общее количество примененных боеприпасов — 956 единиц. В результате обстрелов погиб один мирный житель, а также ранен еще один человек.

    СМИ сообщили о начале поставок в Сирию российских С-300

    23 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Думе нашли лабораторию, в которой делали химоружие

    В ближайшее время Россия может начать поставку в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» на безвозмездной основе. Вопрос передачи ЗРК практически решен, после того как 14 апреля военные США, Франции и Великобритании нанесли удары по сирийским объектам. Отмечается, что установки будут доставлены в САР самолетами военно-транспортной авиации или кораблями ВМФ России. Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов был подписан еще в 2010 году.

    Центробанк пообещал, что зарплаты россиян оторвутся от инфляции в 2018 году

    23 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Думе нашли лабораторию, в которой делали химоружие

    В наступившем году рост зарплат в российском бюджетном секторе достигнет 13–15%. Такой прогноз приводится в обзоре российского Центробанка «О чем говорят тренды». Финансовые аналитики утверждают, что доход бюджетников в этом году превысит инфляцию примерно в 3,5 раза. Однако в 2019 вновь вернется к ее уровню. В качестве основной причины для роста Банк России называет повышение МРОТ на фоне нехватки рабочих рук, которая положительно скажется и на частном секторе.
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