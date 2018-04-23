23 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Думе нашли лабораторию, в которой делали химоружие

В Думе обнаружена лаборатория, где террористы производили химоружие В Думе обнаружена лаборатория, где террористы производили химоружие Войска правительственной армии в городе Дума обнаружили лабораторию террористов. Находка была сделана в ходе зачистки Восточной Гуты от боевиков. Кустарное производство располагалось под жилыми зданиями. Там же содержались химикаты и литература с описанием способов получения боевых токсинов. На многих образцах химических веществ найдены этикетки, указывающие на их происхождение из Саудовской Аравии. Подземная лаборатория оказалась связана с обширной сетью туннелей, которую использовали боевики.

Мирный житель ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ За минувшие сутки украинские силовики более 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. При этом украинские военные выпустили более 100 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Общее количество примененных боеприпасов — 956 единиц. В результате обстрелов погиб один мирный житель, а также ранен еще один человек.

СМИ сообщили о начале поставок в Сирию российских С-300 В ближайшее время Россия может начать поставку в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» на безвозмездной основе. Вопрос передачи ЗРК практически решен, после того как 14 апреля военные США, Франции и Великобритании нанесли удары по сирийским объектам. Отмечается, что установки будут доставлены в САР самолетами военно-транспортной авиации или кораблями ВМФ России. Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов был подписан еще в 2010 году.