Меню
Общество
Вертолет Ми-8 вылетел для тушения крупного пожара в Красноярском крае
Технологии
США предложили России выходить в космос в американских скафандрах
Следующая новость
Загрузка...

    Вертолет Ми-8 вылетел для тушения крупного пожара в Красноярском крае

    73

    Вертолет Ми-8 вылетел для тушения крупного пожара в Красноярском крае

    Красноярск, 23 апреля. Вертолет Ми-8 вылетел для тушения пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Кежемском районе Красноярского края, сообщили в пресс-службе регионального правления МЧС.

    Ранее стало известно о возгорании в Кежемском районе. Пожар начался в 16 км от города Кодинск. По предварительным данным, площадь возгорания составила тысячу километров.

    «К месту возгорания из Красноярска полчаса назад отправлен вертолет Ми-8. Время подлета — около двух с половиной часов. Он оборудован системой тушения», — сообщил собеседник агентства РИА Новости.

    Кроме того, спасательные службы готовят к вылету самолет-амфибию Бе-200.

    Информации о пострадавших в результате пожара пока не поступало.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    13:20   23 Апреля 2018
    60
    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    12:00   23 Апреля 2018
    521
    Интернет-магазины Quelle и Otto уйдут из России

    Интернет-магазины Quelle и Otto уйдут из России

    10:50   23 Апреля 2018
    667
    Варфоломей не вправе решать такие вещи: Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине

    Варфоломей не вправе решать такие вещи: Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине

    10:14   23 Апреля 2018
    572