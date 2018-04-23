Вертолет Ми-8 вылетел для тушения крупного пожара в Красноярском крае

Красноярск, 23 апреля. Вертолет Ми-8 вылетел для тушения пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Кежемском районе Красноярского края, сообщили в пресс-службе регионального правления МЧС.

Ранее стало известно о возгорании в Кежемском районе. Пожар начался в 16 км от города Кодинск. По предварительным данным, площадь возгорания составила тысячу километров.

«К месту возгорания из Красноярска полчаса назад отправлен вертолет Ми-8. Время подлета — около двух с половиной часов. Он оборудован системой тушения», — сообщил собеседник агентства РИА Новости.

Кроме того, спасательные службы готовят к вылету самолет-амфибию Бе-200.

Информации о пострадавших в результате пожара пока не поступало.