Александр Костин: Израиль мечтает втянуть США в конфликт с Ираном

По сообщениям СМИ, совершающие переход из Балтийска в Средиземное море сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» и танкер «Лена» уже миновали Ла-Манш. Одновременно на боевую службу к берегам Сирии из Севастополя отправились сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый».

Эта информация, дополненная оценкой МО и МИД РФ нанесенного 14 апреля США, Великобританией и Францией ракетного удара по Сирии как не достигшего своей цели, породили у части российской общественности ощущения благодушия и самоуспокоенности. Вплоть до оперирования тезисом «самое чистое небо бывает после грозы», на основании которого делается вывод, что «в регионе запахло разрядкой».

Честно говоря, мы не были бы столь оптимистичны.

Гордиев узел и час «Ч»

Да, президент Сирии Башар Асад с нашей помощью явно побеждает. Пала Восточная Гута. Сирийская Арабская армия ведет зачистку Ярмука и с удовольствием пересчитывает трофеи, взятые у боевиков в Восточном Каламуне. Таким образом, ракетный удар западной коалиции ничуть не затормозил в Сирии наступательные операции сил правительственной армии. Но ведь и Соединенные Штаты после 14 апреля ничуть не отказались от участия в игре на сирийском «поле».

В самом деле, несмотря на неоднократно озвученные президентом США Дональдом Трампом намерения вывести американские войска с территории Сирии, эти слова так и остаются словами. Не прекращаются и американские «игры» с курдами, вставляющие палки в колеса не только Дамаску и Москве, но и Анкаре. Наконец, в Средиземное море входит американское корабельное соединение, возглавляемое атомным авианосцем USS Harry S. Truman (CVN-75), что резко расширяет возможности американцев по оказанию давления как на Сирию, так и на ее союзников в лице России и Ирана.

В свою очередь Россия поспешно собирает на Балтике и Черном море свои резервы для пополнения состава постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота Российской Федерации в Средиземном море. В частности, к берегам Сирии в дополнение к уже находящимся там двум фрегатам проекта 11356 и паре дизель-электрических подводных лодок проекта 636 отправляются три сторожевых корабля — «Ярослав Мудрый» проекта 11540, «Пытливый» проекта 1135М и «Сметливый» проекта 01090 (модернизированный «старичок» проекта 61).

Это соединение вряд ли способно заметно изменить баланс сил в регионе. Чего не скажешь про анонсированную Россией — в качестве возможной ответной меры на события 14 апреля — передачу Сирии и «другим странам» (Ирану?) ЗРК С-300. То, что такие, по некоторым сведениям, уже осуществляемые планы российской стороны способны вызвать «серьезную озабоченность» не только у США, Великобритании и Франции, но и, в первую очередь, у Израиля — несомненно.

Не стоит забывать, что Сирия воспринимается тем же Израилем как, преимущественно, поле боя с Ираном. Соответственно, ожидать от израильтян флегматичного наблюдения за тем, как совместными усилиями Москва и Дамаск усиливают «зонтик» ПВО над появившимися на территории Сирии иранскими военными объектами, не стоит…

Добавим к этому продолжающийся Западом прессинг России, направленный на превращение нашего государства в страну-изгоя. Попытки этого реализуются как в формате санкционной политики, так и в виде дальнейшего раздувания «дела Скрипалей», а также недавно стартовавшего в Штатах «визового бойкота». Вспомним и об использовании Западом такого рычага давления на РФ, как «украинский вопрос».

Какая уж тут «разрядка»? Скорее, положение дел в Сирии напоминает все туже затягивающийся Гордиев узел, провоцирующий ведущих «игроков» в час «Ч» хорошенько рубануть по нему мечом…

Цель «партнеров» — свержение Асада

С просьбой прокомментировать складывающуюся в Сирии ситуацию Федеральное агентство новостей обратилось к заместителю генерального директора (на общественных началах) Института национальной стратегии Александру Костину.

— Александр Николаевич, как охарактеризовали бы вы нанесенный 14 апреля Соединенными Штатами, Великобританией и Францией ракетный удар по территории Сирии? Интересует не военный аспект операции, служащий предметом жарких дискуссий между Пентагоном и Минобороны РФ, а именно политическая сторона вопроса.

— Я бы расценивал события 14 апреля как заявку Вашингтона на формирование новой международной военно-политической коалиции, направленной конкретно против России и Ирана в Сирии.

— Зачем это Вашингтону?

— США со своими союзниками полностью уходить из Сирии не собираются. Во-первых, потому что это стало бы для истеблишмента Америки и ряда западноевропейских стран явным поражением. Во-вторых, потому что у Асада даже с помощью Москвы и Тегерана банально не хватает сил, чтобы полностью взять под контроль всю территорию Сирии. Исходя из этого, можно сделать вывод, что Соединенные Штаты озаботились созданием некоего инструмента военного сдерживания, позволяющего сохранить в Сирии один или нескольких не контролируемых Дамаском анклавов, где будут консолидироваться оппозиционные Асаду силы.

— Таким образом, задача-минимум для США — сколь можно долго дестабилизировать ситуацию в Сирии. А задача-максимум?..

— Свержение Башара Асада.

— На текущем этапе, это главная цель американцев?

— Не только американцев, но и Израиля, для которого победа Асада равнозначна серьезному усилению Ирана буквально на своих границах, и по этой причине совершенно неприемлема.

— До какой степени неприемлема?

— Вплоть до начала масштабных боевых действий на территории Сирии и Ирана. Впрочем, на территории Сирии мы это уже видим. Израиль неоднократно наносил удары по военным объектам Ирана в этой стране.

Глубинное государство наносит удар

— Насколько правомерно возлагать ответственность за ракетный удар 14 апреля персонально на Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и президента Франции Эмманюэля Макрона?

— Это хороший вопрос, и на него не так-то просто ответить. Дело в том, что западная политика сейчас все больше теряет свою субъектность и все чаще становится инструментом для обслуживания интересов тех или иных группировок, включающих разведсообщества, наднациональные группы и иные элементы того, что за рубежом часто называют «deep state» — «глубинное государство».

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Я склонен рассматривать нанесенный 14 апреля ракетный удар по территории Сирии в первую очередь именно как следствие влияния на политику Запада того самого коллективного deep state. По сути, Трампу, Мэй и Макрону оставалось лишь отыгрывать свои роли на организованном не совсем ими спектакле. Проще говоря, в США, Великобритании и Франции отнюдь не всегда право решающего голоса принадлежит официальному лидеру государства.

— Вероятно, в доказательство вашего тезиса можно вспомнить внутриполитическую изоляцию, в которой оказался на своем посту 45-й президентом США Дональд Трамп?

— И это, и то, что в Соединенных Штатах сейчас очень сильное влияние обрело произраильское лобби, полностью одобряющее любые военные акции Вашингтона против Дамаска. Причем Израиль «под шумок» подобных акций сам не прочь ударить по сирийской территории. Думаю, что израильтяне желают американскими руками как можно сильнее раскрутить маховик сирийского конфликта. Втянуть США в противостояние с Ираном, разбить иранцев в Сирии силами американцев — это было бы полностью в интересах Израиля.

— Почему же Израилю не удалось в полной мере реализовать свои планы?

— Штаты пока стараются минимизировать свои риски и дистанцируются от идущего на территории Сирии ирано-израильского противостояния, чреватого непредсказуемыми последствиями. Кстати, точно так же в отношении ирано-израильского конфликта предпочитает вести себя и союзная Ирану Россия.

— Но какие выгоды из новой сирийской «мясорубки» мог бы для себя извлечь Израиль, кроме ослабления иранского влияния в Сирии?

— В первую очередь, это аннексия новых сирийских территорий. Если взглянуть чуть глубже в современную историю, именно территориальные аннексии выступают локомотивом действий Израиля в регионе. Впрочем, хотелось бы ошибаться в этот раз.

Тегеран — это не Дамаск

— Есть ли у нас надежда избежать новой эскалации боевых действий в Сирии?

— Месяц назад я бы ответил, что скорее да, чем нет. Сейчас же, после прихода на должности госсекретаря, директора ЦРУ и советника по нацбезопасности Трампа откровенных «ястребов», немало способствовавших ракетному удару 14 апреля, боюсь, придется ответить, что скорее нет, чем да.

— Словом, однозначного ответа нет?

— По крайней мере, у меня нет. В целом, происходящие события не внушают оптимизма. Сейчас происходит, скажем так, усиление произраильского, антииранского лобби в США — с одновременным понижением до пугающих пределов роли политической власти, вплоть до уровня антрепренера. Здесь уж не знаешь, с кем разговаривать и чего в целом ждать.

— На этом анализ ситуации можно считать исчерпанным?

— Нет, конечно. Отдельно стоит ядерная «проблема» Ирана, которая, вместе с другими неясными инцидентами в виде химических атак в Сирии, может стать управляемым детонатором агрессии. Если в Сирии Иран ведет себя сдержанно, то в ответ на нападение на собственную территорию Тегеран может ответить с помощью широкого спектра возможностей, что отбросит мир на десятилетия назад. И это будет тупик.

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Однозначно, нападение на Иран никому из сторон американской коалиции, кроме Израиля, не нужно. Но и нашим израильским партнерам нужно помнить, что, начав войну, никогда в точности не знаешь, как и когда она закончится. Сирийский конфликт это убедительно продемонстрировал. Приняв в нем участие ради усиления своей защиты, Израиль привел к своим границам иранские силы.

— Да, прогноз неутешительный.

— Добавлю, что Тегеран — это не Дамаск, стоически терпящий вторжение турок, налеты израильских самолетов и ракетные удары западной коалиции. Тегеран будет яростно защищаться!..