Атака США на Сирию была нацелена на срыв расследования ОЗХО в Думе — Лавров

Москва, 23 апреля. Ракетный удар США по Сирии был нацелен на срыв расследования специалистов ОЗХО в Думе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, атака произошла ровно в тот момент, когда произошел перелом в борьбе с боевиками «Исламского государства»1 (террористическая группировка, запрещенная в России), была освобождена от исламистов Восточная Гута, а политический процесс вплотную подошел к вопросу формирования новой конституции в Сирии. Ларов подчеркнул, что США не стали дожидаться приезда экспертов из Организации по запрещению химического оружия и вместе со своими союзниками атаковали суверенное государство.

«Для всех беспристрастных наблюдателей должно быть очевидно, что тем самым пытались сорвать расследование по линии инспекторов ОЗХО и подорвать позитивные тенденции, которые стали укрепляться на треке сирийского урегулирования», — отметил Лавров по итогам встречи со своим китайским коллегой Ван И.

Напомним, что в апреле США, Франция и Великобритания атаковали объекты сирийской армии. Поводом для атаки стало сообщение «Белых касок» о «химатаке» в сирийской Думе, которая так и не была подтверждена.

1 Организация запрещена на территории РФ.