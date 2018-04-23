Украина готова принять выдворенных из России британских дипломатов

Киев, 23 апреля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Великобритании и Борис Джонсон обсудили возможность размещения на Украине выдворенных из России британских дипломатов.

Об этом журналистам рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства. Как уточнил Климкин, он провел беседу со своим британским коллегой на эту тему. При этом он добавил, что стороны еще должны обговорить детали, а также решить, в отношении скольких лиц может принято данное решение.

Климкин подчеркнул, что страны договорились о расширении двустороннего сотрудничества по стратегическим коммуникациям и другим вопросам. Напомним, ранее США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

Ранее URA.ru писало, что высланных из России британских дипломатов пригласили в Киев.