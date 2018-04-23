Китай отметил огромные усилия РФ для возвращения вопроса по Сирии в рамки СБ ООН

Пекин, 23 апреля. Российская сторона приложила колоссальные усилия для возвращения сирийского вопроса в рамки Совета Безопасности ООН и добилась положительных результатов в данном вопросе. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И.

Китайский министр подчеркнул, что вопрос относительно сирийского урегулирования должен вернуться в рамки резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

«То есть, международное сообщество должно прилагать все усилия для политического решения этого вопроса. Россия уже сделала огромные усилия и добилась позитивных результатов. Мы выражаем свое полное одобрение», — заявил Ван И в рамках пресс-конференции по результатам переговоров с главой дипломатического ведомства РФ Сергеем Лавровым.

Он также указал на то, что Пекин придерживается схожей с российской позиции по сирийскому и иранскому вопросам.

Ранее Лавров заявил, что Москва и Пекин выступили в поддержку проведения независимого от внешнего прессинга расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по якобы имевшему место применению химического оружия в Сирии.

Напомним, на сегодняшний день в сирийской Восточной Гуте работает комиссия ОЗХО, но на данный момент специалисты не посетили место предполагаемой «химатаки».

Ранее в военном ведомстве РФ заявили, что располагают неопровержимыми фактами того, что химатаки в Думе не было, а съемки «последствий химатаки» из госпиталя являются инсценировкой.