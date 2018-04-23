Издательство «АСТ» учит школьников голосовать за слабого президента

В своей книге «Астрономия на пальцах...» Александр Никонов разъясняет «детишечкам», что при «сильном лидере» им придется «славить вождя и махать кайлом».

Книга популяризатора науки, журналиста и писателя Александра Никонова «Астрономия на пальцах. Для детей и родителей, которые хотят объяснять детям» предназначена для детей школьного возраста (категория 12+). Как заявлено в аннотации «АСТ», издание чрезвычайно полезно детям, потому что дает гораздо больше школьного учебника — «развлекательнее и проще».

И действительно, чего стоит хотя бы следующий постулат:

«Детишечки, когда вырастете, не голосуйте за сильного лидера с твердой рукой, а то будете славить очередного вождя и махать кайлом, а в это время свободном мире люди будут наслаждаться радиоспектаклями…».

На вопрос ФАН, почему в книге об астрономии детей учат чему-то совсем иному, представитель «АСТ», руководитель pr-отдела Департамента стратегических коммуникаций Издательского холдинга «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова отмахнулась ссылкой на общеизвестное, причем далеко не книжное, примечание — «Мнение редакции может не совпадать с мнением автора».

«Содержание книги не содержит нарушений с юридической точки зрения, — говорит Кожанова. — Автор же в рамках российской конституции может излагать любые мысли в своей книге».

Кроме того, по словам представителя издательства «ЭКСМО-АСТ», в библиотечной карточке данной книги указано, что это не учебное, а научно-популярное издание. Вопрос, означает ли это, что в книге можно писать что угодно — дети, мол, сами разберутся, представитель АСТ оставила без ответа.

Иное мнение высказала первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор Людмила Бокова.

«Согласно россиискому законодательству, информационная безопасность детеи — это состояние защищенности детеи, при котором отсутствует риск, связанныи с причинением информациеи, в том числе распространяемои в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию, — говорит Бокова. — Конечно же, недопустимо втягивать детей в политические процессы. Ребенок в силу возраста еще не обладает возможностью критически осмысливать факты».

По словам сенатора, книги для детей должны развивать, давать новые знания, учить добру и справедливости. Хорошие книги для детей — это большая ценность как для ребенка, так и для родителя, так как «мы одна из самых читающих стран мира».

Людмила Бокова добавила, что цензуры на детские книги нет нигде, ни в Европе, ни в Америке, ни в России. Произвести оценку на предмет на нарушения 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» может любой гражданин, обратившись в Роскомнадзор или министерство культуры России.