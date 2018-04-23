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Сирия сегодня: С-300 «Фаворит» защитят Дамаск, генсек ООН предупреждает о новой холодной войне
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    Сирия сегодня: С-300 «Фаворит» защитят Дамаск, генсек ООН предупреждает о новой холодной войне

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    Сирия сегодня: С-300 «Фаворит» защитят Дамаск, генсек ООН предупреждает о новой холодной войне

    Сирия сегодня, 23 апреля. Россия может начать поставки С-300 для защиты Дамаска от нападений. Генсек ООН предупреждает об опасности новой холодной войны из-за Сирии. США отказались восстанавливать подконтрольную Башару Асаду часть Сирии.

    Россия может начать поставки С-300 для защиты Дамаска

    Москва уже в ближайшее время может начать поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» официальному Дамаску. Комплексы предназначены для защиты столицы страны, а также военных аэродромов.

    Находившийся преимущественно в политической плоскости вопрос о передаче Россией ЗРК «Фаворит» Сирии почти решен, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные военно-дипломатические источники.

    Россия может начать поставки С-300 для защиты Дамаска

    Ожидается, что поставки будут осуществляться на безвозмездной основе, поскольку правительство президента Сирии Башара Асада испытывает серьезные финансовые затруднения.

    По данным источников, на основе российских ЗРК «Фаворит» в Сирии планируют в короткие сроки создать эшелонированную систему ПВО для защиты от обстрелов столицы страны Дамаска, а также военных аэродромов.

    О том, почему решение Москвы о поставке Дамаску ЗРК С-300 не обрадует США и Израиль, читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Генсек ООН предупреждает об опасности новой холодной войны из-за Сирии

    Началась новая холодная война, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью шведскому телевидению, сообщает «Газета.ру». Гуттериш признал неэффективность Совбеза ООН и неработоспособность механизмов диалога и коммуникации, что стало особенно заметно после удара США и их сообщников по Сирии из-за якобы применения там химоружия.

    По словам генсека ООН, ситуацию вокруг Сирии невозможно разрешить, пока в Совбезе есть столь принципиальные разногласия. При этом Гутерриш отметил «сомнительную законность» ракетных ударов коалиции по объектам в Сирии, что, по его словам, и подвело ситуацию к крайне опасной черте.

    Генсек ООН предупреждает об опасности новой холодной войны из-за Сирии

    «В Сирии находятся несколько разных армий; там есть различные ополченцы и боевики со всего мира; там сталкиваются разные интересы, идет холодная война, есть конфликт между суннитами и шиитами, а также существуют разногласия между различными регионами», — заявил Гуттериш, подчеркнув, что ООН не может «магически» разрешить эти противоречия.

    С заявлением генсека ООН по поводу начала новой холодной войны не согласен российский сенатор Владимир Джабаров, хотя он также признал серьезность ситуации. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей.

    США отказались восстанавливать подконтрольную Дамаску часть Сирии

    Соединенные Штаты не готовы восстанавливать районы Сирийской арабской республики, находящиеся под контролем президента страны Башара Асада, заявил представитель Госдепартамента США в ходе встречи глав МИД G7. Его слова распространила пресс-служба Госдепа.

    В своем заявлении исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд отметил, что условие американской экономической помощи Сирии — это проведение в стране конституционной реформы и выборы под эгидой ООН. С аналогичными требованиями к Дамаску выступают и в Евросоюзе. Как заявили в совете по иностранным делам ЕС, для участия европейских структур в восстановлении Сирии должна произойти политическая реформа власти, согласованная всеми участниками конфликта.

    США отказались восстанавливать подконтрольную Дамаску часть Сирии

    В свою очередь, Россия заявляет о готовности участвовать в послевоенном восстановлении Сирии. В частности, о том, что такие планы есть у Крыма, было заявлено в ходе Ялтинского экономического форума.

    Ранее сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров оценил в сумму от 200 до 400 миллиардов долларов необходимый объем финансовых вливаний в послевоенную экономику Сирии.

    Похожие данные приводят и в Вашингтоне — по мнению американских чиновников, для восстановления сирийской экономики потребуется не менее 200-300 миллиардов долларов.

    Автор: Олег Бекетов
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